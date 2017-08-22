محافظ كفر الشيخ: ليس لدينا أزمة قمامة وحدوثها يكون من علامات الساعة

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أكد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون من شهر أغسطس الجاري، أن المحافظة لا تعانى إطلاقا من مشكلة القمامة والمخلفات والكهرباء والمياه، مشيرا في الوقت ذاته أن حدوث مشكلة في مثل هذه الأمور يعتبر مصيبة وسوف يتم التعامل معها بشكل فورى حتى وإن كانت هذه المشكلة في ساعات متأخرة من الليل.

جاء ذلك خلال لقاء السيد المحافظ بوفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري، وقد أشار المحافظ خلال اللقاء المنعقد اليوم أن ملف القمامة خط أحمر بالمحافظة وأنه سيتم التعامل معه بصورة حاسمة وبمنتهى الحزم والسرعة، حيث استطرد قائلا انه لا توجد أزمة قمامة في محافظة كفر الشيخ وإن وجدت هذه الأزمة ستكون من علامات الساعة، ولعل هذه العبارات تؤكد مدى ثقة المحافظ في الخطوات والإجراءات المتخذة لحسم هذا الأمر، وبخاصة أن القمامة تعد من المشكلات الرئيسية التي تعانى منها العديد من محافظات جمهورية مصر العربية وبخاصة عروس النيل محافظة الإسكندرية.

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وفى سياق متصل، أستعرض المحافظ مع أعضاء الوفد المناطق الصناعية التي سوف يتم تأسيس المصانع والشركات بها، والتي من المقرر افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مضيفا في الوقت ذاته أن المنطقة الاستثمارية سوف تأتى بمساحة كبيرة تصل إلى عشرة آلاف فدان ويبلغ الطول الخاص بها 25 كيلو بطول ساحل البحر المتوسط، وذلك بتكلفة تقدر بقيمة مليار جنيه مصري استثمارات والتي تحقق دخل بقيمة خمسون مليار جنيه مصري سنويا، مما يضمن توفير المزيد من فرص العمل والوظائف الخالية لشباب الخريجين للقضاء على مشكلة البطالة التي تعد أحد اهم المشكلات الأساسية التي تعيق عملية التنمية والتقدم.

وأكد المحافظ على أنهم يعلمون بخطى ثابتة من أجل التطوير وتحقيق التقدم والتنمية، لافتا على أن الفترة الحالية تعد أفضل بكثير من الفترة الماضية، وأشار إلى انه سوف يتم رفع كفاءة بيت الزعيم سعد زغلول وذلك بهدف جعله مزارا سياحيا للجميع سواء من داخل الدولة أو خارجها، وفى النهاية لفت على أن المحافظة سوف تكون مزارا سياحيا بفضل الجهود التي تقوم بها الأجهزة المختلفة بالمحافظة.