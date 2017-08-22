إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم في حالة إلغاء الولايات المتحدة الاتفاق النووي

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قام على أكبر صالحي والذي يعمل رئيسا لهيئة الطاقة الذرية في ايران بالتصريح خلال اليوم الثلاثاء أن إيران ليها القدرة على تقوم باستئناف تخصيب عنصر اليورانيوم الخاص بها إلى مستوى متطور وذلك خلال خمسة أيام فقط ، وذلك في حالة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلي عن الاتفاق النووي الذي تم إبرامه بين ايران والدول العظمى “الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة البريطانية، وروسيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا” وقد تم عقد هذا الاتفاق في صيف عام 2015.

والجدير بالذكر أن على أكبر صالحي قد صرح خلال مقابلة له مع الإذاعة الإيرانية الحكومية “ريب” ، أنه في حالة التخلي عن الاتفاق النووي بين ايران والدول العظمى، أو قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلي عن الاتفاق، فان ايران لديه القدرة والتصميم على أن تقوم بالبدأ في التخصيب النووي على مستوى عشرين في المئة في داخل منشأة فوردو النووية التابعة لإيران، وسيتم ذلك الأمر خلال خمسة أيام فقط من إلغاء الاتفاق، وقد أكمل تصريحه مضيفا أن السلطات الإيرانية لا تفضل هذا الأمر، وتقوم ببذل جهد كبير وذلك من أجل أن يتم تنفيذ الاتفاق النووي.

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وقد تابع قائلا أن السياسة الإيرانية الحالية تسعى جاهدة على تنفيذ الاتفاق النووي والمحافظة عليه، لكن بالتأكيد لن يتم المحافظة على الاتفاق بأي ثمن، حيث أن السلطات الإيرانية لن تحافظ على الاتفاق النووي إذا تخلت عنه الولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن الجمهورية الإسلامية إيران قامت بالتوقيع على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في العالم ن وقد نص هذا الاتفاق على وعود من القوى العظمى لإيران بأن يتم تخفيف العقوبات الدولية التي تم فرضها علها، وفي المقابل سوف تقوم إيران بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسب عالية تبدأ بـ 20 % أو أكثر حيث أن هذه النسبة في تخصيب اليورانيوم هي المستعملة في صنع الأسلحة النووية.

ومن جانب أخرى قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي دونالد ترامب، بالتهديد أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية بأنه سوف يقوم بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني، وقد قام بفرض عقوبات جديدة على إيران بعد ذلك بسبب برنامجها الصاروخي.