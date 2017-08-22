تعرف على تفاصيل اجتماع السيسي اليوم مع 7 وزراء ومحافظ البنك المركزي

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون من شهر أغسطس لعام 2017 ، وقد قام بالمشاركة في هذا الاجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء لسبع وزارات هي وزارة الدفاع، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة الداخلية، وزارة التموين، وزارة المالية بجانب رئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أنه قد شهد الاجتماع استعراض لمجموعة الاستعدادات التي سوف تقوم بها الحكومة لعيد الأضحى المبارك، وستكون ذلك الاستعدادات في شكل توفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين وهذا بأسعار وكميات تتناسب مع احتياجاتهم، وخاصة من اللحوم التي يكون عليها إقبال كبير في هذه الأيام.

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كما قامت الحكومة بعرض الخطط الموضوعة لتوافر التأمين التام ومتنزهات وساحات صلاة العيد، بجانب رفع حالات الطوارئ، في كافة المستشفيات والطرق السريعة في أنحاء الجمهورية، وايضا توفير وسائل النقل والمواصلات على مدار الأربعة وعشرون ساعة.

كما قام الاجتماع بتناول الإجراءات الجاري تنفيذها للقيام بالتسريع لإنشاء مراكز لوجستية، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية ، والتي من أهمها تقليل نسبة الفاقد من السلع الغذائية والزراعية، كما أنها تعمل على تخفيض التكلفة النهاية لهذه السلع حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة الإسراع في إنشائها.

وأضاف السفير علاء يوسف ، أن الدكتور أشرف الشرقاوي قد قام خلال الاجتماع بعرض تقرير حول الجهود المبذولة فيما يخص تطوير وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، كما أشار إلى أن خطط التطوير تشمل تطوير خطوط الانتاج والعمل على إضافة مستحضرات جديدة، فضلا على العمل على الارتقاء بمستوى العاملين، والتطوير من قدراتهم ومهاراتهم المتنوعة، والذي يكون عنصر يساهم في زيادة الحصة السوقية لهذه الشركات بالإضافة إلى رفع العائد الكلي لهم، وتعظيم ما تقوم به من المشاركة في تنمية الاقتصاد المصري.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة متابعة خطط التطوير الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام.

وأشار المتحدث الرسمي أن الاجتماع قد تناول الموقف الاقتصادي بجانب الأداء المالي الدولي ، كما تم استعراض الجهود التي تم تنفيذها فيما يخص برنامج النمو الاقتصادي.