“غادة والي” تعلن عن تسكين 10170 حاج في فنادق الأراضي المقدسة

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صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن إجمالي عدد الحجاج المصريين الذين تم وصولهم إلى مكة المكرمة حتى مساء اليوم الموافق يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر أغسطس الحالي منذ أن بدء رحلات الحج لهذا العام 2017 وصل إلى عشرة آلاف ومائة وسبعين حاجة وحاج من إجمالي عدد اثني عشر ألف حاج في هذه الموسم من حج التابع للجمعيات الأهلية.

وأضاف غادة والي أن جميع الحجاج المصريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة يتمتعون بصحة طيبة وتم الاطمئنان عليهم الذين احتجزوا في المستشفيات وهم من حجاج محافظتي بورسعيد والشرقية.

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وأشارت غادة والي إلى أن الحجاج قد غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج المناسب لحالتهم وتلقوا الرعاية الطبية المناسبة لحالتهم المرضية، حيث يحظى الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة بكافة الرعاية والعناية الطبية للازمة كما توفر لهم كافة المعلومات عن التدابير الصحية أثناء تأدية مناسك الحج.

أعلنت غادة والي في عدد من تصريحاتها الصحفية اليوم الموافق يوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الحجاج المصريين المغادرين للأراضي المصرية إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة سيبلغ عددهم حوالي خمسمائة وأربعة وستون حاج وحاجة بينما بلغ إجمالي عدد الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام تسعمائة وخمسة عشر حاج وحاجة.

وأضاف غادة والي أن غدا الموافق الأربعاء الثالث والعشرين من شهر أغسطس الحالي سيتم مغادرة حجاج الجمعيات الأهلية لتأدية موسم الحج لهذا العام من محافظة أسيوط يصل عددهم إلى ثلاثمائة حاج وحاجة.

وأعلن رئيس بعثة حج التضامن أيمن عبد الموجود أن بعثة الحج استقبلت أعضاء من الوفد النسائي من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية برئاسة منسقة علاقات المطوفات مها مسكي ليتم تعزيز أواصر التعاون في مجال نشر الوعي الثقافي الإسلامي بين حجاج الدول العربية ليتم نشر الثقافة والوعي الديني اللازمين لتأدية مناسك الحج.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة الحالة الرابعة من حجاج البعثة المصرية في الأراضي المقدسة في يوم الأحد الماضي ويبلغ من العمر سبعين عام وهو من محافظة المنوفية ومن حجاج قرعة وزارة الداخلية، وأعلن رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور أحمد الأنصاري أن المتوفي يدعى سعيد محمد عبد الغفار عقب إصابته بتوقف عضلة القلب والتنفس ليتم نقله إلى مستشفى الميقات في المدينة المنورة.