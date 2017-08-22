“أمن أبو تيج” يضبط عامل يعتدي على والده بالضرب المبرح

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ألقت مباحث مركز أبو تيج التابعة لمحافظة أسيوط القبض على عامل قام بالتعدي على والده بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابته بكدمات وجروح أدت إلى فقدانه الوعي ودخل في حالة غيبوبة على إثر واقعة التعدي عليه.

وتلقى مدير أمن محافظة أسيوط اللواء جمال شكر بلاغا من مأمور مركز شرطة منطقة أبو تيج يتضمن العثور على “ب. ع. م” الذي يبلغ من العمر حوالي ستة وخمسين سنة ويعمل مزارع ومقيم في منطقة باقور في مركز أبو تيج، مصاب بجروح في أعلى الحاجب الأيمن، بالإضافة على حرج آخر في فروة الرأس، وكدمة أدت إلى تورم العين اليمنى للمجني عليه، واشتباه بكسر في قاع الجمجمة مع دخوله في غيبوبة تامة واشتباه بوجود نزيف داخلي في المخ، حيث أن حالته الصحية لم تسمح باستجوابه.

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وعلى ضوء إجراء تحريات عن الواقعة في المنطقة، وبالتحقيق مع نجل المجني عليه “س. ع” البالغ من العمر حوالي تسعة وعشرين عام، ويعمل عامل بالأجرة ويقيم في نفس الناحية التي يقيم فيها والده، وأعلن أنه لم يعلم أي شيء من الواقعة بل إنه يشعر بالدهشة من الحادثة التي أصاب والده، حيث صرح أنه في وقت الحادث كان ينام فوق المنزل، ولم يبدي أي تفسير عن حدوث هذا الحادث لوالده.

وتم تشكيل فريق للبحث في الواقعة وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب هذه الحادثة نجل المجني عليه يدعى “خ .ب. ع” البالغ من العمر عشرين عام وهو عام يقيم في باقور بدائرة مركز أبو تيج.

وقامت الأجهزة الأمنية في مركز أبو تيج بتقنين كافة الإجراءات الأمنية ليتم القبض والعثور على المتهم، حيث تم القبض عليه وتوجيه التهمة له بالتعدي على والده بالضرب الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة، واعترف المتهم بارتكاب الحادثة حيث إهانة والدة أمام أشقائه والمارة وجيرانه بسبب كثرة طلب المال وعدم رغبته في البحث عن العمل مما أدى إلى التعدي عليه بالضرب المبرح من خلال قالب طوب ليتم تحرير محضر بالواقعة ليتم عرض المتهم على النيابة العامة ليتم كافة الإجراءات القانونية.