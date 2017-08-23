تعرف على رد فعل الفريق شفيق على اقتراح تعديل مدة الرئاسة

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من خلال تصريح مفاجيء، رئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق “أحمد شفيق”، على الراغبين فى اجراء بعض التغيرات على الدستور، بتعديل فترة الرئاسة من 4 أعوام إلى 6 أعوام، قائلا: “توقفوا عن تلك التصرفات الصبيانية غير المسؤولة”، كما أضاف الفريق “أحمد شفيق”، من خلال حسابه على تويتر مساء يوم الثلاثاء السابق: “نصيحتي لكل من يبدي رأيا مؤيدا لتعديل الدستور في هذه المرحلة” .

أما عن الآثار السلبية للمطالبة بهذا التعديل: “أقول لهم توقفوا عن التصرفات الصبيانية غير المسؤولة، فإن تغيير الدستور في هذه المرحلة له آثار سلبية عظيمة، وليس له ايجابيات تذكر” .

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حيث تقدم النائب “إسماعيل نصر الدين”، باقتراح تغيير فترة الرئاسة من 4 أعوام إلى 6 أعوام، وذلك عن طريق إجراء بعض التعديل على مواد دستورية، أهمها “المادة 140″، والتي تحدد فترة الرئاسة أربع أعوام فقط، لفترتين رئاسيتين، موضحا أن مدة الأربع أعوام لا تكفي لتحقيق أي رئيس الخطط التنموية.

إن هذه المدة قصيرة جدا، ومن الضروري تعديلها، مؤيدا الاقتراح بأن تنفيذ البرامج الطموحة يستلزم وقتا أطول مشيرا لافتا إلى أن 4 أعوام لم تكن كافية لتحقيق الأهداف حيث أضاف: “لا أتحدث عن أشخاص إنما اقتراحي لترسيخ مبدأ ليس لصالح شخص ولكن لصالح الوطن” .

جدير بالذكر أن اقتراح العضو قد قابله حالة من الرفض التام من جانب عدد من أعضاء البرلمان وفى مقدمتهم النائب “مصطفى بكري”، الذي تحدث عن تعب ونضال الشعب المصرى من أجل الحصول على مدة محددة للرئاسة قائلا: “لقد ناضل الشعب المصري من أجل تحديد مدة الرئاسة بما لا يزيد عن مرتين”، وأكمل كلامه مضيفا: ” ومن ثم لن يقبل تعديل أي مادة في الدستور خاصة بهذا الشأن”.

كما أكد “مصطفى بكري”، أن الرئيس بشخصه لن يسمح بذلك، وكذلك أعلن مجموعة ما بين “٢٥ إلى ٣٠” رفضه التام لتغيير فترة الرئاسة في مواد الدستور مؤكدا أن مدة أربع سنوات تكفي لأي رئيس جمهورية حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه التنموي، كما أنها فترة تكفى الشعب المصرى حتى يستطيع من خلالها الحكم على أداء الرئيس وتقييم على إنجازاته.