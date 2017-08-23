أخبار الطقس اليوم الأربعاء 23/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

Advertisements

ورد فى البيان الصادر مؤخرًا من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع خلال اليوم أن يسود طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية وأن تشهد بعض المحافظات طقس حار رطب على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا حتى تصل إلى مناطق ومدن شمال الصعيد وتصبح درجات الحرارة شديد الحرارة على كلاً من جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار ثم تنخفض ويصبح الطقس لطيف ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية خلال البيان المتعلق بآخر أخبار الطقس اليوم أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الأولى وذلك بسبب الشبورة المائية الخفيفة بالنسبة إلى بعض المناطق والمدن من شمال البلاد كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه سوف يغلب عليها حركة شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها خلال اليوم على جنوب البلاد بالإضافة إلى جنوب سيناء كما يتوقع الأرصاد في بيانها أنها سوف تنشط على كلاً من البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

Advertisements

وتوقعت هيئة خبراء الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم أنه سوف تكون حالة البحر المتوسط خلال اليوم معتدلة كما يتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج فيه علي مدار ساعات اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين، من جهة أخرى قد ورد فيما يخص حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع الأرصاد أن تكون مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وعن حركة الرياح خلال اليوم الاربعاء ورد أنها سوف تكون سطحية على كلا شواطئ البحرين خلال اليوم سوف تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الأربعاء الصغرى العظمى على أغلب محافظات مصر فقد جاء بيانها كالتالي:

القاهرة 25 36

بورسعيد 25 32

دمياط 25 2

شرم الشيخ 30 39

سيوة 24 38

الإسكندرية 22 32

مطروح 23 31

بلطيم 25 32

طابا 26 36

السويس 24 37

العريش 24 33

الطور 27 36

مرسى علم 29 38

رأس سدر 26 38

بوسمبل 29 41

رفح 22 33

الفيوم 24 37

وسط الدلتا 25 36

كاترين 20 34

الغردقة 30 40

المنيا 25 37

قنا 27 41

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

الإسماعيلية 24 37

شلاتين 28 40

حلايب 30 37

الوادى الجديد27 40

نخل 22 35

الأقصر 28 42

أسوان 29 4

نويبع 28 37

السلوم 22 30.