حلمى النمنم: ما أثير عن نقل تبعية قصور الثقافة لوزارة أخرى ما هو إلا مجرد شائعات

Advertisements

صرح وزير الثقافة الكاتب الصحفى “حلمى النمنم”، إن ما أثير عن نقل تبعية الهيئة العامة لقصور الثقافة من وزارة الثقافة عارٍ تمامًا من الصحة ، مؤكدًا فى تصريحاته أن الهيئة العامة لقصور الثقافة جزء أصيل فى وزارة الثقافة ولا يمكن أن تنفصل عنها.

وقال “النمنم”: نحن نعتبر هذه الهيئة من أهم المؤسسات التي تتسم بالأهمية الاستراتيجية للوزارة، والدليل على هذا الأمر سعينا الدائم إلى تطوير هذا القطاع وتحديثه وتوسيع القاعدة التابعة للوزارة حتى تحتوى كل القرى والأحياء فى كل ربوع الجمهورية، ولهذا فمن غير المعقول أن يفكر أحد فى نقل تبعية قصور الثقافة إلى أي وزارة أخرى.

Advertisements

وأردف “النمنم” إن ما أثير عن أن الرئاسة تفكر فى نقل تبعية هذه القصور إلى وزارة التنمية المحلية شيء غير حقيقى إطلاقاً ، إضافة الى أنه أمر لا يتفق بأى شكل مع العقل والمنطق، فالرئيس “عبد الفتاح السيسي” يعرف جيدا أهمية هذه الهيئة العريقة، ويعى جيداً أن هذه الهيئة تعتبر العصب المركزي للوزارة الذي يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، تابع “النمنم” أن الفكر السائد الآن لدى رئاسة الجمهورية على النقيض تمامًا مما يتداوله البعض، فالرئاسة تنوي توسيع اختصاصات الوزارة وترسيخ دورها فى المجتمع وليس العكس، بالإضافة إلى أنها تولي قصور الثقافة بوضعها الحالى الكثير من العناية، وهو أمر كنا نفتقده فى العصور الماضية .

كما صرح “النمنم” بأن هذه الأقاويل تتداول الآن فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة بكامل مؤسساتها على تنشيط قصور الثقافة وتفعيل دورها، وأكد فى هذا السياق أنه أجتمع بالأمس مع المهندس “شريف إسماعيل” رئيس الوزراء وكان من أهم الموضوعات التى ذكرت للنقاش فكرة تفعيل دور قصور الثقافة حتى تصبح منارات مضيئة للعلم والتنوير، وفى هذا السياق قمت اليوم بتفقد قصر ثقافة شبرا الخيمة وتقابلت مع محافظ القليوبية بهدف تطوير قصور الثقافة فى المحافظة.

ثم أكد النمنم إن مثل هذه الأكاذيب تهدف إلا زعزعة استقرار مؤسسات الدولة من الداخل وخلق حالة من القلق بين المسئولين والموظفين، وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء العام للدولة، وناشد الجميع التأكد من صحة ما يتم تداوله من أخبار أو فيما يتداولونه من نقاشات للحفاظ على الوطن من شر الشائعات والأكاذيب المغرضة.