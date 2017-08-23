“طارق قابيل” يفتتح معرض الأجهزة والمستلزمات الطبية المصنعة محليا

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أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على هامش افتتاح فعاليات معرض منتجي الأجهزة والمستلزمات الطبية أهمية صناعة المستلزمات الطبية في ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.

وأوضح المهندس طارق قابيل أن مصر كانت تستورد من المستلزمات الطبية بقيمة 1,5 مليار دولار، فضلا عن تصدير بعض هذه المنتجات بقيمة 250 مليون دولار.

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شاركت 45 شركة مصرية في فعاليات معرض الأجهزة والمستلزمات الطبية حيث نظم المعرض اتحاد الصناعات المصرية ليعمل على دعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في جمهورية مصر العربية بما يسهم في بث الثقة في الصناعات الوطنية.

تستمر فعاليات معرض الأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة يوم واحد فقط، والهدف منه هو تعريف الجهات الحكومية ولجنة الشراء الموحد بما ينتج في جمهورية مصر العربية من أجهزة ومستلزمات طبية حيث أن هناك مناقصة طبية سيتم طرحها في شهر أكتوبر القادم 2017 من قبل الحكومة المصرية، وطبقا لرؤية والاستراتيجية الدولة في الفترة الحالية من أجل الاعتماد على المنتج المحلي المصري فيتم من خلال المعرض وجود لجان فنية من أجل تقييم المنتج المصري الموجود في القطاع الطبي، وإمكانية مشاركته في مناقصة الدولة في شهر أكتوبر القادم.

وصرح طارق قابيل على أنه في سنة 2016 تم تشكيل لجنة المشتريات واستطاعت تنزيل 400 مليون دولار حيث كانت مصر تستورد حوالي 800 مليون دولار، وتقوم مصر بتصدير 250 مليون دولار فقط في قطاع المنتجات والمستلزمات الطبية.

وأعلن طارق قابيل عن فخره بكافة منتجات المستلزمات الطبية المتواجدة في المعرض، وأعلن أنه لابد من مساندة قطاع صناعة المستلزمات الطبية من قبل الدولة في الفترة الحالية.

وأكد المسؤولون خلال المؤتمر الذي عقد على هامش المعرض أن الجهات الرقابية تعمل على ضمان سلامة المنتجات المصنعة محليا، خاصة وأن قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات الهامة المعنية بصحة المواطن المصري.

وأعلن الدكتور محمد سعيد العطار وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه مشارك في المعرض ليتم عرض بعض المنتجات التي تم تصنيعها محليا، وبعض المنتجات التي يتم مناقشة بعض الشركات العالمية ليتم إنتاجها في مصر، حيث ينتج كرسي المعاقين، والشرائح الطبية، كم يتم طرح نموذج من الحضانات الذكية التي بصدد إنتاجها من قبل وزارة الدولة للإنتاج الحربي من أجل أن تتكامل جميع الجهات الصناعة في مصر وتحل محل ما تقوم الدولة باستيرادها من الخارج ليتم إنتاجه وتصديره إلى الخارج ليعود بالنفع على الدولة.