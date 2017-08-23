تعرف على الطرق الصحيحة التى يجب اتباعها عند اختيار الأضحية وتقسيم الذبيحة

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اقتربت مناسبة دينية عظيمة ينتظرها كل المسلمين بشغف وفرح، وهي مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونظرا لهذه المناسبة يتجه المسلمين لشراء الأضحية، وسوف نتعرف سويا على أهم النصائح والطرق الصحيحة التي يجب اتباعها عند الإقدام على شراء خروف العيد وذلك حرصا على سلامة صحتكم، كذلك سوف نوضح لكم الطريقة الشرعية التي يجب مراعاتها عند تقسيم الأضحية.

أهم الطرق الصحيحة التى يجب اتباعها عند اختيار أضحية العيد:

1- يجب أن يكون الخروف أو الذبيحة نوعه ذكر أو صغير السن ويجب أن تكون قد بلغ عمر الذبيحة ستة أشهر في الضأن ويبلغ عمرها سنة في الماعز.

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2- يجب أن تكون الذبيحة أو الخروف نشيط الحركة وله أعين لامعة وبراقة.

3- يجب أن تكون الفروة مجززة وليس بها اى شبهة للأمراض الجلدية، وفى حالة إذا كانت الفروة موجودة لابد من عدم وجود بقع دائرية لا يوجد بها صوف.

4- يجب أن لا يعاني من خروف العيد رشح أو مخاط موجود بالأنف، ويجب أن لا توجد عنده أى علامات إسهال تظهر خلف لية الخروف.

تساءل الكثير من الطريقة الصحيحة لذبح الأضحية لذا سوف نستعرض هذه الطريقة فيما يلى:

1- يجب أن يتم ذبح الأضحية طبقا للشريعة الإسلامية، استكمال عملية النزف.

2- لابد من عدم خلط اللحم بفضلات الكرش والأمعاء عند تجويف الأضحية حتى لا تؤدى الى فساد اللحم سريعاً.

3- لابد من بغسل الأضحية بواسطة ماء بارد.

الطريقة الصحيحة لتقسيم خروف العيد:

القسم الأول: عبارة عن رأس الذبيحة ويستخرج منها اللسان والمخ

القسم الثاني: عبارة عن رقبة الذبيحة ويستخدمها المضحي في عمل الفتة.

القسم الثالث: منطقة الكتف وتستخدم في عمل كباب الحلة و الروستو

القسم الرابع: هو عبارة عن ضلوع “الريش” خروف العيد وتستخدم في الشواء.

القسم الخامس: منطقة البطن ويتم فرمها مع جزء من دهون الذبيحة وتستخدم في عمل الكفتة.

القسم السادس: عبارة عن بيت الكلاوي.

القسم السابع :عبارة عن فخذ الذبيحة ويستخدم في عمل الروستو والكباب و كباب الحلة.

القسم الثامن: ويتكون من لية خروف العيد مع بعض الدهون وتستخدم فى الطهي.