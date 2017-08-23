“جمال عبدالباري” يعقد اجتماع عن “قضايا الثأر” بنادي الشرطة بنجع حمادي

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عقد مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء جمال عبد الباري اجتماع أمني موسع الذي تم عقده في نادي ضباط الشرطة في منطقة نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا ليتم وضع حد في قضايا الثأر في محافظة قنا، حضر الاجتماع مدير أمن قنا اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد اللواء عصام الحملي بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب في محافظة قنا، والسكرتير العام لمحافظة قنا اللواء أيمن السيسي، وعدد من القيادات الشعبية في محافظة قنا.

أعلن مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء جمال عبد الباري أن كل المسؤولين عن القرى من خفير وعمدة وشيخ القرية كلهم أفراد في إدارة القرية، كما أن عمدة القرية هو مدير أمن القرية التابعة له.

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وأشار اللواء جمال عبد الباري أنه لا مكان للعمدة ضعيف الشخصية الذي يقصر في أداء واجبه لعدم إلقائه القبض على الخارجين عن القانون والمثيرين للخصومات في قضايا الثأر وتسليمهم للقوات الأمنية بناء على ما يتمتع به من سلطة القانون في إلقاء الضبطيات القضائية.

وأشار اللواء جمال عبد الباري أن لقب العمدة هو لقب اجتماعي للوجاهة ولابد أن يقوم العمدة بدوره حيث أنه أحد أعمدة وزارة الداخلية في قريته، ولابد أن يقوم بإلقاء القبض على الخارجين عن القانون، والتعاون مع الجهات المسؤولة في الدولة، ولابد أن يؤدي دوره في القضاء على قضايا الثأر.

والجدير بالذكر أن قضايا الثأر من أخطر الآفات والظواهر الاجتماعية التي وجدت منذ القدم، وتعتبر أنها من أخطر ما يهدد أمن وسلامة وسكينة المجتمعات، كما تعد قضايا الثأر العدو الخطير للتنمية والتطوير، وتعد هذه الظاهرة من أعقد الظواهر التي تؤثر في حياة المجتمعات، وظاهرة الثأر من العادات الخاطئة والسيئة التي بقيت من العصر الجاهلي الذي وجد قبل الإسلام، فلما جاء الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة قضى على قضية الثأر وشرع القصاص ليتم تطبيق العدل الذي يقوم به ولي الأمر، وليس لأي أحد من الناس حتى لا تعم الفوضى في المجتمعات، وتنتشر قضايا الثأر في مختلف دول الوطن العربي.