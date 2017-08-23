مجلس الوزراء يعلن عن مدة إجازة عيد الأضحى هذا العام

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قام المهندس شريف إسماعيل، والذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ القرار الخاص بمدة أجازة عيد الأضحى هذا العام في ظل احتفال المسلمين بالبلاد بهذه المناسبة.

تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك والذي من المقرر طبقًا لرؤية الهلال في المملكة العربية السعودية وطبقًا لما جاء في تصريحات جار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2017 يعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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ورد في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، أنه بالنسبة إلى أجازة عيد الأضحي من المقرر رسميًا أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر، وسوف يتم تطبيق هذه الإجازة علي كلاً من العاملين في الوزارات وايضًا موظفي المصالح بالإضافة إلى الهيئات العامة والقومية ويدخل في هذه الإجازة وحدات الإدارة المحلية، وايضًا السادة العاملين بشركات القطاع العام ومعهم الموظفين في شركات قطاع الأعمال العام.

يسعي المواطنين فى كل مكان إلى البحث عن كل ما هو جديد من قرارات الحكومة مع دخول شهر ذي الحجة وبدأ الحجاج فى مغادرة البلاد حتى يتمكنوا من زيارة بيت الله والعمل على طلب مغفرته ورحمته بدأ المقامين في السؤال عن متى يوم وقفة العيد ويوم عيد الأضحى وما عدد أيام الإجازة التي سوف تعلنها الحكومة هذا العام.

ينتظر الكثيرين الإجازة من أجل أن يتمكنوا من زيارة ذويهم والسفر بالإضافة إلى خلق روح من المودة والرحمة وصلة الرحم بالإضافة إلى قضاء حوائجهم في كل مكان والمشاركة فى شعائر الحجاج فى شعار الحج عن طريق التلبية كل يوم ولا جاء السبب وراء تساؤلاتهم حول أيام الأجازة مدتها ومتى موعدها وموعدها نهايتها الرسمي لأجل وضع خططهم المستقبلية بقدر الإمكان ومحاولة تغلبهم.

بالنسبة إلى استطلاع الرؤية قد تمت في المملكة السعودية باعتبارها صاحب المنسك وتم الإعتراف والتطبيق بها مع ختام يوم أمس.