صفوت الشريف يتنازل عن أربع أراضي بالإسماعيلية لسداد مبلغ التصالح مع الدولة

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كشف مصدر قضائي، أن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف قد قام بالتنازل عن أربع قطع أراض مملوكة له في محافظة الإسماعيلية وتحديدا في منطقة لسان الوزراء بالبحيرات المرة، وذلك في إطار طلب التصالح مع الدولة والمقدم منه إلى جهاز الكسب غير مشروع، كما أشار المصدر إلى أن جهاز الكسب قام بتشكيل عدة لجان تضم عددا من الخبراء والمتخصصين لمعاينة تلك الأراضي التي قام بالتنازل عنها ورفع مساحاتها وتحديد القيمة المالية الخاصة به، هذا فضلا عن فحص كافة الأوراق والمستندات الخاصة بملكيتها والتأكد من أنها تؤول له.

وأكد أن وزير الإعلام الأسبق قد ذكر في طلب التصالح الذي تقدم به للجهاز، أن القيمة المالية لتلك الأراضي المملوكة له تبلغ أربعة وأربعون مليون جنيه مصري، مضيفا أن الجهاز قد طالبه برد مبلغ قيمته 600 مليون جنيه مصري، ولكنه اعترض على هذا المبلغ المطلوب وعرض التنازل عن القطع الأراضي الأربعة الكائنة بمحافظة الإسماعيلية في محاولة منه لسد القيمة الخاصة بالمبلغ المطلوب منه لإتمام عملية التصالح مع الدولة، وأشار المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر في الفترة الحالية تقارير الخبراء والمتخصصين التي تقوم بفحص الأراضي المملوكة له للوقوف على القيمة الفعلية لها لاستئناف فحص طلب التصالح المقدم منه.

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كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت أن وزير الإعلام الأسبق حصل على مبلغ قيمته 300 مليون جنيه مصري بطرق غير مشروعة، وأنه وفقا للقانون في حال التصالح أثناء المحاكمة فلابد من رد هذا المبلغ ومثله، وقدرت تقارير خبراء الكسب عقب تقييم ثرواته مبلغ قيمته 600 مليون جنيه مصري للتصالح في جرائم الكسب غير المشروع، وقد أبدى صفوت الشريف اعتراضه على هذا المبلغ المطلوب وقام بالتقدم بطلب رسمي للجهاز بالاعتراض على المبلغ بناء على التحقيقات التي قام الجهاز بإجراء ها.

الجدير بالذكر، أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أحال وزير الإعلام الأسبق إلى محكمة الجنايات لاتهامه باستغلال نفوذه للحصول على أموال طائلة بطرق غير مشروعة والتي قدرت بقيمة 300 مليون جنيه مصري، وطالبه الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه.