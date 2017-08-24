التموين تدشن شبكة إلكترونية واحدة لمستحقي الدعم أكتوبر القادم

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أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين عن استعداد وزارة التموين لإطلاق شبكة إلكترونية واحدة لمستحقي الدعم في شهر أكتوبر القادم للعام الميلادي الحالي 2017، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وتأتى هذه الخطوة في إطار التيسير على المواطنين لاستخراج البطاقات الذكية من أي مكتب تموينى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة دون بذل وقتا أو مجهودا إضافيا.

وقد أكدت النقابة في بيان رسمي لها اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرون من شهر أغسطس الجاري، أن وزارة التموين بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربى سوف ينتهوا من تنقية البطاقات التموينية وتحديث قاعدة البيانات خلال الشهر الجاري كحد أقصى، مشيرة في الوقت ذاته أن التعاون بين كلا من الوزارتين يتضمن تنقية بطاقات التموين تحديث البيانات، وأضافت أنه سوف يتم حذف الأشخاص المتوفين بصورة تلقائية من البطاقات التموينية دون الحاجة للذهاب المواطن إلى مكاتب التموين للقيام بهذا الأمر، ويأتي ذلك في إطار التسهيل على المواطنين من مستحقي الدعم التمويني الذي تقدمه الوزارة لهم، ضمن الخدمات الهامة التي تقدمها الوزارة.

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وأشارت خلال هذا البيان أن دعم البطاقات التموينية وصل إلى ثمانية وثلاثون مليار جنيه مصري، والخبز وصل إلى 46 مليار جنيه مصري بإجمالي موازنة خمسة وثمانون مليار جنيه مصري ممثلة في كلا من بطاقتي التموين والخبز، وعلى الرغم من ذلك لا يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين، كما أوضح البيان أن الإجراءات التي يقوم وزير التموين الدكتور على المصيلحى باتخاذها تلعب دورا كبيرا في تعديل منظومتي الخبز والسلع التموينية بالشكل الذي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

على الجانب الآخر، بدأت وزارة التموين قي عمل كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من توفير لحوم العيد في كافة منافذ الوزارة المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تقوم الوزارة بطرح هذه اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بغيرها في الأسواق الخارجية وذلك لرفع الأعباء عن المواطنين وتحديدا المواطن البسيط ومحدودي الدخل في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.