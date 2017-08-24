السكة الحديد تقرر صرف مكافأة عاجلة لسائق قطار لتفادي الاصطدام بجرار زراعي

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قرر رئيس هيئة السكة الحديد المهندس سيد سالم صرف مكافأة فورية لأحد سائقي القطارات ومساعده وذلك يقظتهم أثناء العمل، حيث يعود الفضل لهم في إنقاذ ركاب القطار المتجه من محطة الجيزة إلى الفيوم بعد تمكنهم من الفرملة السريعة والوقوف قبل الاصطدام بجرار زراعي بمقطورة تعبر السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وذلك بالكيلو 35 وتحديدا في البدرشين والمرازيق.

وقد أكد رئيس الهيئة في بيان صحفي له اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرون من شهر أغسطس الجاري أنه فور علمه بما حدث قام بالاتصال فورا سائق القطار ومساعده وقرر صرف مكافأة مالية عاجلة لهما، كما طلب مقابلتهما لتقديم الشكر بنفسه لهما على التزامهم بالتعليمات والقوانين واللوائح اليقظة أثناء أداء العمل، الأمر الذي أدى إلى تفادي وقوع حادثة ليس للهيئة علاقة بها نتيجة السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض سائقي المركبات وعدم التزامهم بتعليمات المرور عند عبور شريط السكة الحديد وقيامهم بالعبور من أماكن غير معدة لذلك.

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وكشف رئيس الهيئة عن معلومات عن سائق القطار ومساعده، حيث أكد أن السائق يدعى محمد على ومساعده من محافظة بنى سويف وتحديدا من مركز ديزل الوسطى، كما أثنى أيضا على يقظة مراقب الحركة بالمراقبة المركزية بالقاهرة وقيامه بالاتصال ببرج المرازيق والتنبيه عليه بحجز القطارات التي تقوم بالعبور على الخط المقابل وذلك لحين خلو السكة الحديد انتظام حركة سير القطارات وعودتها إلى طبيعتها كما كانت من قبل.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الهيئة على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والذي يعد الأساس الذي يعتمد عليه أي مجتمع في تحقيق التقدم والازدهار والتنمية، لافتا إلى أن سائق القطار ومساعده يعتبر مثالا حقيقيا يجب الاحتذاء به، وفى النهاية ناشد جميع سائقي المركبات بضرورة الالتزام بجميع تعليمات وإرشادات المرور وذلك تجنبا لوقوع حوادث اصطدام وحرصا على سلامتهم وسلامة الركاب، الجدير بالذكر أن حوادث القطارات تزايدت على نحو كبير في الفترة الحالية، ولعل آخر الحوادث قطار الإسكندرية الذي وقع منذ أسبوعين على الأكثر وأودى بحياة الكثيرات من الأشخاص والمصابين.