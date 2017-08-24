جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة محمد مرسى وأخرين فى قضية “إقتحام السجون”

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أصدرت “الدائرة الحادية عشرة إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأربعاء، قرار بتأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون” لجلسة 26 أغسطس المسائية لاستمرار سماع الشهود.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمى” وعضوية المستشارين “عصام أبو العلا” و”حسن السايس” وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر .

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ومن المعروف أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين.

وأتى قرار إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم .

وترجع وقائع القضية إلى عام 2011 عقب ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال إجرامية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية” .