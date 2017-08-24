أخبار الطقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

Advertisements

قام خبراء هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن توقعاتهم عن أخبار الطقس اليوم وقد أكد الخبراء علي أنه من المتوقع أن يسود خلال اليوم الخميس على أغلب السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة على أن يكون الطقس حار رطب وذلك على أغلب مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة ويمتد حتى محافظات شمال الصعيد وأن يكون الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد نهارا ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

توقع خبراء الأرصاد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية الخفيفة مع ساعات الصباح الأولى وذلك على بعض المناطق المختلفة من مناطق شمال البلاد كما يتوقع الأرصاد أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على أغلب محافظات جنوب البلاد بالإضافة إلى محافظة جنوب سيناء كما يتوقع أن تنشط حركتها على سواحل البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

Advertisements

أما فيما يخص حالة البحر المتوسط فقد جاء في بيان الأرصاد إنه يتوقع أن تكون حركة الرياح عليه شمالية غربية كما يتوقع أن يصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة من متر الى متر ونصف المتر خلال ساعات اليوم أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع أن تكون حركة الرياح عليه شمالية غربية كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار .

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة فقد جاء في بيان الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية من المتوقع لها أن تكون الصغرى العظمى لها كالتالي :

القاهرة 26 36

بورسعيد 26 31

دمياط 25 32

السويس 25 37

الإسكندرية 24 31

مطروح 23 31

طابا 27 37

الغردقة 29 39

شرم الشيخ 29 38

الطور 27 34

مرسى علم 29 38

العريش 23 33

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 24 36

نخل 22 35

رفح 22 33

سيوة 24 36

الوادى الجديد 27 41

كاترين 21 34

الفيوم 25 37

المنيا 24 37

الأقصر 27 42

أبوسمبل 29 42

وسط الدلتا 26 36

سوهاج 26 39

رأس سدر 25 36

أسيوط 25 38

قنا 26 42

حلايب 30 37

نويبع 28 36

أسوان 29 43

شلاتين 28 39

السلوم 22 29.