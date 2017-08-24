القوى العاملة: الوقفة و أول وثاني أيام عيد الأضحى أجَازة رسمية مدفوعة الأجر

Advertisements

أكد وزير القوى العاملة “محمد سعفان” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن وزارة القوى العاملة قد حددت أيام وقفة عيد الأضحى المبارك و أول وثاني أيام العيد ” أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة” أجَازة رسمية بالنسبة للقطاع الخاص ويحتسب الأجر كاملا لتلك الأيام.

وقد أكمل وزير القوى العاملة خلال التصريحات التي قام بها، أن مثل هذا القرار قد جاء موافقا للمادة رقم 52 التابعة لقانون العمل والذي قد تم إصداره لعام 2003 برَقم 12، حيث تم تعديل هذا القرار في سنة 2009 برقم 49 وجاء هذا التعديل حول أيام الأجازات التي تقررها الوزارة للعاملين في الدولة بالنسبة لأيام الأعياد.

Advertisements

وتابع وزير القوى العاملة خلال التصريحات التي قام بها، أن تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضى الأمر جائز، ولكن يجب أن يقوم صاحب العمل بتقديم أجر إضافي بجانب الأجر الأساسي لهذا اليوم باعتباره يوم من أيام الأجَازة التي أقرتها الوزارة لجميع العاملين في القطاع الخاص.

كما جاءت التكليفات من السيد وزير القوى العاملة لجميع العاملين في مديريات القوى العاملة، والتي اقتضت ضرورة تنفيذ هذا القرار الخاص بأجازة عيد الأضحى، و أن يتأكدوا من تطبيق هذا القرار في جميع القطاعات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص في جميع أنحاء الجمهورية، وقد قامت الوزارة بإرسال المنشور الخاص بهذا القرار إلى جميع المديريات في كافة المحافظات المختلفة في أنحاء البلاد.

كما تقدم وزير القوى العاملة في نهاية التصريحات التي قام بها بخالص التهنئة لجميع العاملين والعاملات في قطاع العمل في الدولة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على أهمية الدور العظيم الذي يقوم به كافة العاملين في هذا القطاع، هذا بجانب دورهم الفعال في تحقيق البناء والتنمية لتحقيق التقدم والرقي على أرض الوطن.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها السيد وزير القوى العاملة “محمد سعفان” والتي أعلن خلالها القرار الوزاري الخاص بتحديد أيام أجَازة عيد الأضحى المبارك، وفقا لما تم إعلانه من الوزارة ويتوافق مع قانون العمل الذي يسير وفقا له قطاع العمل في البلاد.