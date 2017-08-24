ننشر لكم أهم 14 نصيحة للتخلص من حوادث السيارات على الطرق السريعة

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يهمل العديد من السائقين على الطرق السريعة وكذلك الطرق الداخلية ضرورة إجراء الكشف عن السيارة قبل بدء التحرك، ويعد هذا هو السبب الرئيسي في حدوث الكثير من الحوادث المرورية التي ازدادت خلال الفترة الأخيرة والتي من الممكن أن تكون بسبب انفجار إطارات السيارات.

هذا بجانب تناول العقاقير والمواد المخدرة والتي تجعل السائق بحاجة إلى وقت أطول لاتخاذ أي رد فعل عند تعرضه لخلل أثناء عملية القيادة، وبالتالي تزيد من فرص وقوع الحوادث على الطرق.

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كما أن القيادة أثناء عدم الاستقرار النفسي والإرهاق والتعب وكذلك السن الكبير، يزيد من احتمالية وقوع حوادث الطرق بشكل كبير، خصوصا وأن هذا يكون سبب في قلة التركيز.

ويجب على السائقين ممن يَتناولو الأدوية بصفة مستمرة، أن يتأكدوا من عدم ترك الأدوية لأي تأثير على القيادة وذلك من خلال قراءة النشرة الداخلية للعقار، ويجب على السائق التأكد من إتمام عملية ضبط ضغط الهواء بِداخل الإطارات قبل الانطلاق مباشرة.

وذلك حيث يتسبب الضغط المنخفض في العديد من الأضرار منها أنه يقصر من العمر الافتراضي للإطار، بجانب احتمالية انفجار الإطار التي يتسبب بها بعد رفع درجة سخونة الإطار، كما وتتم عملية ضبط ضغط الهواء و الإطارات باردة وذلك قبل الانطلاق في الرحلة، في حين أنه لا يجب أن تتم تلك العملية في منتصف الرحلة، ويرجع هذا إلى أن سخونة الإطارات في منتصف الرحلة تحول دون إعطاء القراء الصحيحة لضَغط الهواء بداخلها وبالتالي لن تكون عملية القراء صحيحة.

وتؤدي زيادة ضغط الهواء بدَاخل الإطارات كذلك إلى عدم راحة الركاب طوال رحلة السفر، و تؤدي كذلك إلى تلف مساعدي السيارة ومجموعة التعليق الأمامية “العفشة” هذا بجانب تقليل العمر الافتراضي للإطارات وعدم اتزان السيارة أثناء الحركة.

يتم تحديد العمر الافتراضي للإطارات من تاريخ الصنع وليس الاستخدام و تقدر بخمسة سنوات، ويجب إدراك الخطر في وقت مبكر بحيث يتم تجنب وقوع الحادث، يجب الاهتمام بوضع حزام الأمان والذي يقي السائق ومن بجانبه في حالة وقوع الحوادث، ويمنع الكثير من الاحتمالات السيئة التي من الممكن أن تقع بسبب ذلك.

يجب أن يتحقق السائق من أن ارتفاع مسند رأس الكرسي أعلى الأذن مباشرة وذلك ليقوم بعمله أثناء الحوادث في منع كسر الفقرات خاصة أثناء التصادمات الخلفية، من الضروري أن يتأكد السائق من ضبط الضغط بداخل الإطارات على الأقل مرة كل أسبوع وبالتالي فإن فرصة وقوع الحوادث سوف تقل بدرجة كبيرة جدا.