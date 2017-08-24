ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين

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قامت وزارة الصحة والسكان، بالإعلان عن ارتفاع أعداد الوفيات من بين الحجاج المصريين الذين يزورون بيت الله الحرام فى هذه الأيام من أجل أداء مناسك الحج حيث أعلنت الوزارة في بيانها عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى الآن منذ بداية الرحلة إلى 16274 حالة مرضية وقد جاءت هذه الإحصائيات حتى صباح اليوم الخميس، وقد ورد أنه قد تم الكشف علي هؤلاء الحجاج بالإضافة إلى أنه قد تم صرف العلاج اللازم لهم بشكل كامل والإطمئنان عليهم ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى رعاية.

ورد أنه قد شملت الحالات المرضية التي استقبلتها عيادات البعثة حوالي 14569 حالة مرضية وذلك من الموجودين فى مكة المكرمة، كما استقبلت البعثات الطبية عدد 1705 حالة مرضية في المدينة المنورة، وعن الحالات التي تم إرفاقها إلى المستشفيات السعودية نظرًا لطبيعة المرض الخاص بهم وصلت إلى 33 حالة، كما أكدت الوزارة علي أنه قد غادرت حوالي 14 حالة أخرى وذلك بعد أن تمكنت من تمام شفائها، وحتى الآن ما زال هناك في المستشفيات موجود حوالي 19 حالة حيث تتلقى الحالات العلاج اللازم لها.

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وأضافت الوزارة فى مجمل تصريحاتها الأخيرة أنه قد تم إجراء خلال الفترة الماضية غسيل كلوي لعدد 22 حالة فى المستشفيات السعودية، كما يوجد منهم 17 فى مكة المكرمة، بالإضافة إلى وجود 5 فى المدينة المنورة، كما أنه قد تم تسجيل عدد 6 حالات وفاة من بين الحجاج المصريين حتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، والذي يشغل منصب رئيس البعثة الطبية للحج هذا العام، فى تصريحاته أنه لم يتم حتي الآن اكتشاف أي حالات جديدة بين الحجاج المصريين مصابة بأمراض معدية حتى صباح اليوم، كما أكد سيادته علي أنه مازال فريق الوقائي مستمرًا بالمرور على العيادات بالإضافة إلى المستشفيات من أجل رصد أي حالات معدية أو حالات غير معدية كما أنه من المقرر له عقد ندوات تثقيفية وأخري خاصة بعملية التوعوية لكي يتم رفع الوعي الصحي حاليًا لدى الحجاج، وقد أكد فى ختام تصريحاته على أن جميع العيادات الطبية الموجودة تعمل بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.