“الأوقاف” تعلن شروط اختبارات الأئمة المتميزين

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أعلنت وزارة الأوقاف عن إصدار الدكتور محمد مختار جمعة قرار وزاري يقضي بفتح باب التقدم إلى اختبارات مسابقة أئمة الدين الإسلامي المتميزين، على أن يكون المتقدم لم يخضع لهذه الاختبارات من قبل.

وأضافت وزارة الأوقاف أن على المتقدم أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط كما أقرتها الوزارة وهي: أن يكون المتقدم لاختبارات الأئمة المتميزين على الدرجة الثانية من الناحية المالية على أقل تقدير، وأن يكون المتقدم للاختبار يكون قضى في المدة الفعلية ما لا يقل عن 6 سنوات في مجال الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى حصول المتقدم لأداء اختبارات الأئمة المتميزين على درجة ممتازة في 3 سنوات الأخيرة في مجال عمله عن عام 2014، وعام 2015، وعام 2016.

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كما شملت الشروط أيضا أن لا يكون المتقدم للاختبار قد قام بارتكاب أي مخالفات في تعليمات وزارة الأوقاف، أو أن يكون قد حصل على مجازاته بأي شكل من الأشكال في مخالفة التعليمات الخاصة بالوزارة منذ عام 2016 حتى التاريخ الحالي.

بالإضافة إلى قيام المتقدم لاختبارات الأئمة المتميزين بمرور كافة الاختبارات في المواد التالية وهي: القرآن الكريم، وعلوم القرآن وتفسيره، الحديث، وعلوم الحديث، والفقه الإسلامي وأصوله، بالإضافة إلى اختبارات في التاريخ الإسلامي كامل وتاريخ السيرة النبوية والسيرة النبوية، واختبارات في المعلومات العامة والسمات الشخصية.

كما على المتقدم لاختبارات الأئمة المتميزين أن يجتاز المقابلة الأخيرة والتي تعد النهائية في هذه المسابقة على أن تتوافر فيه حسن السلوك والسير.

أما من الناحية الجنائية فلابد أن يتوافر في المتقدم لاختبارات مسابقة الأئمة المتميزين عدم توقع أي عقوبة أو جزاء من قبل النيابة الإدارية أو أي محكمة تأديبية في أخر 5 سنوات، مع اشتراط عدم حصول المتسابق على أي عقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالأمانة والشرف، باستثناء إذا تعرض لهذا ورد إليه اعتباره من قبل الجهات المسؤولة.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن على الراغبين في تأدية اختبارات مسابقة الأئمة المتميزين التابعة للوزارة على أن يكون قد توفرت فيه كافة الشروط السابقة أن يتقدم بملء استمارة الطلب في موعد يكون أقصاه مدة أسبوعين من تاريخ صدور الإعلان.