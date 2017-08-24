“جابر طايع” يعلن عن فقدان القدوة الحسنة بعد رحيل “متولي الشعراوي”

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قررت وزارة الأوقاف المصرية فتح باب التقدم إلى مسابقة الأئمة المتميزين في الفترة الحالية بسبب حاجة الوزارة الملحة والشديدة إلى أئمة جدد في مجال الدعوة الإسلامية على طراز الشيخ محمد متولي الشعراوي.

أعلن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع أن العصر الحالي يحتاج أئمة على طريقة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أن المجتمع المصري في الفترة الحالية يحتاج وبشدة إلى أئمة الجدد المتميزين التي تتطلب الفترة الحالية والعصر الحديث بمتطلباته إلى وجودهم بما جاءت من محدثات جديدة على الحياة ويتطلب ذلك رأي الدين بما يتناسب معها.

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وأشار الشيخ جابر طايع قائلا: “افتقدنا القدوة الحسنة والمثل الأعلى منذ أن رحل الشيخ محمد متولي الشعراوي”.

أوضح الشيخ جابر طايع أن مبادرة وزارة الأوقاف المسماة “الإمام المجدد”، حيث تقوم الوزارة بتقديم التدريب إلى مائة وخمسين إمام ديني ليتم تدريبهم في مجال الفكر الإسلامي الوسطي، وتسليحه بالمعلومات الدينية عن القضايا المستجدة في العصر المصري الحديث بما يتماشى مع صورة العصر الحالي.

والجدير بالذكر أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أدرج برنامج “الإمام المجدد” ضمن برامج الوزارة حيث يضم حوالي مائة وخمسين خطيب وإمام، وتبدأ فعاليات هذا البرنامج في بداية شهر نوفمبر القادم 2017، أعلن ذلك وزير الأوقاف في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة يوم الثلاثاء الماضي الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وأعلن محمد مختار جمعة أن برنامج “الإمام المجدد” يعمل على تدريب أكفأ وأفضل علماء الدين الإسلامي سواء في المجالات المتخصصة أو في المجال الدين أو متخصصون في فنون التواصل الإعلامي والسياسي، والمتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع وكافة الفنون للعمل على تنمية وتدريب الأئمة الجدد بعقل مستنير في كافة المجالات يعمل على التجديد وقادر عليه.

كما أشار محمد مختار جمعة أن وزارة الأوقاف ستعمل على تقديم مكتبتين لكل إمام على أن تكون أحدهما ثقافية والثانية علمية تشتمل كل منها أهم الكتب والمراجع التي تزود الإمام في الفترة الحالية بكل ما يحتاجه من علوم على أن يتم تقديم المكتبتين على دفعتين.

وأضاف محمد مختار جمعة أن هناك دفعة ثانية من برنامج “الإمام المجدد” يتم فيها قبول مجموعة من الخطباء والأئمة على مدار السنة، ليحصل بعدها المتقدم على دورة الإمام المجدد وزمالة وزارة الأوقاف المصرية.