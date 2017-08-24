“السيد البدوي” يعلن عن بيع قنوات “الحياة” مع عدم ذكر اسم المستشري

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قام السيد البدوي رجل الأعمال المصري وصاحب شبكة قنوات تلفزيون “الحياة” الفضائية أنه قام ببيع القناة بسبب عدم قدرته على دفع أجور العاملين في القناة، بالإضافة إلى تراكم الدين المستحقة على شبكة قنوات تليفزيون “الحياة” الفضائية.

أنهي رجال الأعمال السيد البدوي صفقة بيع قناة “الحياة” بطريقة غير رسمية حيث أنه لم يتم توقيع عقود البيع إلى الآن، بالإضافة إلى عدم التصريح على هوية مستشري القناة، وتردد العديد من الأسماء من بينهم مستثمر إمارتي، ومن منهم من صرح بأن يكون المشتري هو رجال الأعمال المعروف طلعت مصطفى، ونفى المستشار الإعلامي لمجموعة طلعت مصطفى هذا الخبر.

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تردد أنباء عن استحواذ شركة “فالكون” التي تعود ملكيتها إلى شريف خالد على الجزء الأكبر من أسهم شبكة الحياة الفضائية.

وقد مرت شبكة قنوات تليفزيون “الحياة” الفضائية في الفترة السابقة بالعديد من الأزمات المالية الشديدة حيث قطعت مدينة الإنتاج الإعلامي بث مجموعة قنوات الحياة الفضائية لمدة ثلاث أسابيع بسبب الديون المتراكمة على القناة، كما تم الإعلان عن صرف المستحقات المالية للعاملين في القناة عن شهر فقط على أن يتم جدولة الشهور الأخرى في الفترة الحالية.

والجدير بالذكر أن شبكة تليفزيون “الحياة” الفضائية المصرية تبث على قمر النايل سات ويمتلك القناة مجموعة من رجال الأعمال، وتمتلك قناة الحياة استوديوهين إعلاميين واحد في برج التجارة العالمي المطل على نهر النيل في القاهرة والآخر في مدينة السادس من أكتوبر، ويتولى رئاسة القناة محمد سمير، إلى أن تولي مجلس إدارة قناة الحياة السيد البدوي شحاته رجال الأعمال المصري ورئيس حزب الوفد.

وفي وقت سابق تم إجراء استطلاع من قبل مؤسسة زغبي للأبحاث بالتعاون مع جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة ومعهد بروكنجز وكارنيجي عن القنوات التي تستحوذ على أكبر قدر من المشجعين والجماهير جاءت قناة الحياة في المركز الأول على مستوى الإعلام المصري، والثانية على مستوى العالم العربي بعد مجموعة قنوات إم بي سي الفضائية.

وتمتلك شبكة قنوات تليفزيون الحياة العديد من القنوات الفضائية منها الحياة، وقناة الحياة 2، وقناة الحياة مسلسلات، وقناة الحياة والناس، وقناة موجة كوميدى، وقناة الحياة الآن.