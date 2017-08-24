الإسكان تفتح باب حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة بعد انتهاء أجَازة عيد الأضحى

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات “مصطفى مدبولي” خلال مجموعة من التصريحات بالكشف عن بدء إجراءات الحجز التي تتعلق بوحدات الإسكان التي تطرحها الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وقد أشار كذلك أن أبواب الحجز للوحدات السكنية والفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة ستبدأ بعد عيد الأضحى مباشرة، مشيرا إلى عدد وحدات الحي السكني الأول الذي يتكون من 25 ألف وحدة سكنية ستطرحها الوزارة خلال عدد من المراحل.

وأثناء الجولة التي قام بها وزير الإسكان اليوم، والتي جاءت بغرض متابعة التشطيبات النهائية التي تتم في الوحدات السكنية، أعلن الوزير عن بدء الحملة الإعلانية التي ستقدم جميع التفاصيل التي تتعلق بالوحدات المطروحة، كما أن الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع و التي تتضمن الرصف والتشجير وتركيب أعمدة الإنارة قد بدأت بالفعل، كما أضاف أنه مع نهاية العام الحالي ستكون الوزارة قد انتهت من عمليات التشطيب بالنسبة لأجزاء كبيرة من الوحدات التي تم طرحها، هذا بعد الإنتهاء من متابعة الأعمال الداخلية التي تتم بداخل الوحدات.

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ووفقا للتوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية، فإن إجراء تخصيص وحدات سكنية للعاملين في الوزارات الحكومية سوف تبدأ على الفور، هذا في ظل الإجراءات التي تتم والتي تتعلق بنقل جميع الوزارات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الوحدات التي سيتم تخصيصها للعاملين ستختلف وفقا للشرائح التابع لها العاملين وطرق السداد التي ستضعها الوزارة والتي ستراعي فيها تيسيرات متعددة للسداد.

كما أن الوحدات السكنية ستكون ولأول مرة مزودة بلوحة ذكية والتي ستحتوي على جميع الخدمات الذكية من دش مَركزي و انترنت و غيرة من الخدمات الأخرى، وأكد وجود متابعة مستمرة من قبل الوزارة بالنسبة لأعمال التشطيب التي تتم بدَاخل الوحدات وذلك لضمان انتهائها على أعلى مستوى.

هذا بجانب أن الوزارة ستبدأ في عملية تخطيط الخدمات التي ستقدم في الحي السكني الأول مباشرة، والتي تتضمن المدارس وهايبر ماركت وكذلك مركز شباب على أعلى مستوى بجانب قسم الشرطة ومكاتب البريد وغيرها من الخدمات الأخرى التي ستَحرص الوزارة على تقديمها في هذا الحي والتي سيتم الإنتهاء منها في أقرب فرصة.