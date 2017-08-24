وزارة الصحة تعلن عن أسماء وفيات الحجاج المصريين هذا العام 2017

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كشفت وزارة الصحة خلال بيان رسمي لها اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري عن ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى ستة وفيات بعد وفاة الحالة السادسة بالأمس وهى سيدة تبلغ من العمر 82 عاما من قانطي محافظة الجيزة وتحديدا من حي أبو رواش مركز كرداسة، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على أسماء الحجاج المتوفين هذا العام، وإليكم التفاصيل.

وفاة الحالة السادسة، وهى سيدة تدعى جليلة سعيد عبد العال محمد حسانين، وقد توفت أثر تعرضها لتوقف عضلة القلب وتوقف التنفس أثناء وجودها في غرفة الإقامة الخاصة بها بالفندق، وقد تم نقلها على الفور إلى مستشفى الملك عبد العزيز الكائنة بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وتلقت غرفة الطوارىء في البعثة الطبية بلاغا يفيد بوفاة الحالة وتم استخراج شهادة الوفاة لها.

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وفاة الحالة الخامسة في يوم أمس الأربعاء 23 أغسطس، ويدعى سعد الدين محمد جودة جندي زغلول، ويبلغ عمره اثنان وسبعون عاما وهو من قانطي محافظة الجيزة وتحديدا منطقة العياط، وعن سبب الوفاة فقد أكدت وزارة الصحة انه توفى بتوقف عضلة القلب والتنفس أثناء وجوده في غرفة الإقامة الخاصة به وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وفاة الحالة الرابعة في يوم 20 أغسطس، ويدعى سعيد محمد محمد عبد الغفار، وعمره سبعون عاما وهو من قانطي محافظة المنوفية، وقد توفى على إثر توقف عضلة القلب والتنفس وتم نقله إلى مستشفى الميقات الكائنة بالمدينة المنورة.

وفاة الحالة الثالثة في يوم 19 أغسطس، وتدعى سميرة محمدي عبد الرؤوف ويبلغ عمرها 65 عاما من محافظة القليوبية وتوفت لنفس السبب وتم نقلها لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، وفى اليوم ذاته توفت الحالة الثانية وتدعى فطونة عبد العزيز مسعود وتبلغ من العمر 67 عاما من محافظة البحيرة، وعن سبب الوفاة فقد توفت نتيجة ارتفاع حاد بمستويات السكر في الدم.

وفاة الحالة الأولى في يوم 17 أغسطس، ويدعى حسن عبد الحميد عبد الرحمن محفوظ ويصل عمره إلى ثمانية وستون عاما وهو من قانطي محافظة البحيرة، وتوفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتم نقله لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.