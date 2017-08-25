علاوة متوقعة وزيادة منتظرة في معاشات مصر وبعض الخدمات الجديدة في التعاملات البنكية

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ذكرت أحد المصادر عن وجود زيادة منتظرة وعلاوة متوقعة في معاشات مصر، حيث أكد أن الدولة سوف تقوم برفع القيمة الخاصة بـ صناديق المعاشات في الموازنة الجديدة للدولة مع قيام وزارة المالية بدراسة خطة رفع الدعم تدريجيا عن غير المستحقين من المواطنين والذي يصل عددهم إلى 35%، مشيرا في الوقت ذاته أن الوزارة سوف تتجه إلى زيادة عدد الصناديق الخاصة بأصحاب المعاشات والمقررات التموينية التي يحصلون عليها، لافتا إلى أن من يزيد راتبه عن ألف وخمسمائة جنيه مصري أو معاشه عن ألف و 200 جنيه مصري، فإنه لن يستحق الدعم وفقا للنظام التمويني المعمول به حاليا، وأن من تزيد فاتورة هاتفه المحمول عن ألف جنيه مصري أو يمتلك سيارة فارهة وتكييفات فهؤلاء سيتم استبعادهم أيضا.

في سياق متصل ومع اقتراب موعد قدوم عيد الأضحى المبارك، طالب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بضرورة صرف المعاشات قبل قدوم العيد مثل موظفي القطاع الحكومي والخاص، مستنكرا في الوقت ذاته إصرار وزيرة التضامن الاجتماعي على صرف هذه المعاشات بعد العيد بعشرة أيام وبخاصة أن هذه المناسبة لها نفقاتها الخاصة بها و تطلب ميزانية معينة، وأكد أن أصحاب المعاشات هم من أكثر الفئات المتضررة في المجتمع من زيادة الأسعار لذلك طالب بمنحهم شهر علاوة لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار شأنهم شأن الكثير من العاملين في الدولة والذين يحصلون على مكافآت مالية وعلاوة خلال المناسبات المختلفة.

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على الجانب الآخر، قام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتوقيع بروتوكول تعاون من شركة إي فاينانس بهدف تطوير عملية تقاضى الأموال الخاصة بالمعاشات، وقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن هذا البروتوكول الجديد يتضمن وجود تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات والمتمثلة في الآتي: