الداخلية تغلق قناة فضائية بدون ترخيص تبث برامج دجل وشعوذة

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مع تزايد القنوات الفضائية في الفترة الحالية، ووجود الكثير من القنوات التي تعتمد في مضمونها على الأشياء الغير هادفة والغير أخلاقية التي تستهدف من خلالها جذب انتباه المشاهد بصرف النظر عما إذا كان هذا المحتوى يحقق له أوجه فائدة أو لا، نجحت مباحث المصنفات بوزارة الداخلية اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرون من شهر أغسطس الجاري في إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة قناة فضائية غير مرخصة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة نصر بالقاهرة الجديدة تقوم ببث مجموعة من برامج الدجل والشعوذة والسحر للنصب على المواطنين.

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة للمباحث والتي تفيد بقيام المدعو محمد والمقيم بمحافظة بنى سويف بتأسيس قناة فضائية غير مرخصة، تبث المحتوى الخاص بها خارج مدينة الإنتاج الإعلامي من أحد العقارات الكائنة بمدينة نصر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المقر الخاص بهذه القناة وتم إلقاء القبض على مالكها ومصادرة كافة الأجهزة المستخدمة في عمليات التصوير والبث لمجموعة البرامج التي تبثها القناة والتي من بينها برامج الدجل والسحر والشعوذة والتي تدعي أنها تعالج حالات المس الشيطاني والسحر بهدف التواصل مع المواطنين والنصب عليهم، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة وتم عرض المتهم المالك للقناة على النيابة العامة والتي باشرت التحقيق معه للوقوف على الأسباب المؤدية لإنشاء القناة والتعرف على تفاصيل اكثر حول الواقعة.

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على الجانب الآخر قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم بتنظيم قافلة طبية بمحافظة المنيا لتوقيع الكشف على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بشكل مجاني وذلك لمدة ثلاثة أيام، وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات الهامة التي تقوم بها الوزارة لخدمة المواطنين، الجدير بالذكر أن الوزارة تمكنت أيضا من ضبط عددا من عناصر حركة حسم الإرهابية بعد تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمنية وبين عناصر هذه الحركة المتورطة في ارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية والإرهابية، كما تم ضبط عددا من الأسلحة التي تستخدمها هذه الحركة والتي تتنوع ما بين البنادق والرشاشات والأسلحة والقنابل اليدوية وغيرها.