“خليل عبدالخالق” يعلن ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والتطعيمات للحجاج

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أعلن رئيس مؤسسة طبيبي للخدمات الطبية والأستاذ بطب جامعة القاهرة الدكتور خليل عبدالخالق أنه لابد من اتخاذ كافة التدابير الطبية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام أثناء تأدية فريضة الحج ليتم الانتهاء منها بسلام وتكون خالية من أي عدوى.

أوضح الدكتور خليل عبدالخالق أنه لابد من أخذ التطعيمات المخصصة لفترة الحج التي تعمل وزارة الصحة المصرية على توفيرها قبل فترة عشرة أيام من سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، وأضاف أن التطعيمات تعمل على الوقاية من البكتيريا والفيروسات، منها جرثومة مننجو كوكس والتطعيم الخاص بالحمى الشوكية الرباعية.

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أضاف الدكتور مختار عبد الخالق أن هناك تطعيمات أخرى لا تقل أهميته عن التطعيمين السابقين منها تطعيم الانفلونزا الموسمية ويعد هذه التطعيم هام جداَّ خصوصا للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكر وأو أي أمراض مزمنة في التنفس أو مرض نقص المناعة، كما يعد هذا التطعيم هام جداَّ للسيدات الحوامل.

أشار الدكتور مختار عبد الخالق أن تطعيم المكورات الرئوية هام أيضا حيث أن المكورات الرئوية هي نوع من أنواع العدوى التي تسببها بكتيريا عنقودية تصيب الرئة تنتقل من الشخص المريض إلى الشخص السليم عن طريق العطس والسعال، ويعمل التطعيم على أيضا من أمراض التهاب الأذن الوسطى، والحمى الشوكية والالتهاب الرئوي.

أضاف الدكتور مختار عبد الخالق أن هناك تطعيمات أخرى هامة لصحة الحجاج والمسافرين إلى الخارج مثل تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي A، وتطعيمات التيفود، والالتهاب الكبدي الفيروسي B.

أوضح الدكتور مختار عبدالخالق إلى أن هناك العديد من العادات الصحية والإجراءات الوقائية التي يجب أن يقوم بها الحاج وأن يداوم عليها مثل غسل اليدين بالماء والمواد المطهرة والصابون بصفة دائمة خصوصا بعد العطس أو السعال، واستخدام المناديل عند العطس والسعال والتخلص منها فورا في سلة القمامة، وعدم لمس الفم باليد أو العينين أو الأنف، وكذلك عدم الاحتكاك بطريقة مباشرة مع المصابين، وعدم مشاركة الأدوات العناية الشخصية مثل أدوات الحلاقة وفرشاة الشعر وفرشاة الأسنان.

أضاف الدكتور مختار عبدالخالق أنه على الحاج ارتداء الكمامات في أماكن الزحام ويستخدم المظلات التي تحجب أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة تجنبا للإصابة بضربات الشمس وحالات الإغماء التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.