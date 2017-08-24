“أسوان” تستعد لاستقبال عيد الأضحى بطرح كميات من السلع الغذائية واللحوم

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أعلن وكيل وزارة التموين في محافظة أسوان حسام العربي أن مديرية تموين محافظة أسوان تستعد في الفترة الحالية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال طرح كميات كبيرة تكفي احتياجات أهالي محافظة أسوان من اللحوم السودانية الطازجة ليتم طرح الكيلو بسعر 80 جنيه مصري في جميع منافذ الجمعيات الاستهلاكية والمجمعات التعاونية في محافظة أسوان.

كما سيتم طرح خراف حي بلدي بسعر الكيلو 60 جنيه مصري، كما سيتم طرح كميات من الأرز والسلع الغذائية، والدقيق.

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أوضح حسام العربي أن وزارة التموين المصرية حريصة أشد الحرص على توصيل كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين في كافة محافظات وقرى ونجوع جمهورية مصر العربية عن طريق تنظيم العديد من القوافل المنتظمة لطرح كافة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

أشار حسام العربي أنه في محافظة أسوان أمس الأربعاء تنظيم حملتين رقابيتين على الأسواق التجارية والمنتجات الصناعية ليتم ضبط كافة المصانع التي تعمل بصورة مخالفة، وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط مصنع يعمل بطريقة غير شرعية “بير سلم” يعمل في مجال تصنيع عصائر مخصصة للأطفال في محافظة أسوان، بالإضافة إلى ضبط مصنع يعمل في تصنيع اللحوم في منطقة كوم أمبو الذي يستغل اللحوم التي تدعم من قبل الدولة ويبعها لصالحه، ليتم معاقبة هذا المصنع بالغلق ونقل نشاطه خارجة المحافظة نهائية.

وأكد حسام العربي على أهمية توفير قدر كبير من اسطوانات البوتاجازات حيث تعتمد عليها العديد من البيوت في محافظة أسوان والعمل على تأمينها في فترة عيد الأضحى المبارك عن توفير أسطوانات غاز البوتاجازات في مستودعات بيعها، والعمل على ضخ كمية كبيرة منها لمواجهة أي ضغط في فترة عيد الأضحى المبارك.

أشار حسام العربي أنه في إطار استعدادات محافظة أسوان سيتم طرح العديد من السلع الغذائية عن طريق منافذ تجوب كافة شوارع محافظة أسوان، وسيتم ذلك من خلال مخاطبة القوات المسلحة لتعمل على توفير عدد من عربات السلع الغذائية التي تجوب المناطق ليتم توفيرها في محافظة أسوان لخدمة المواطنين بها والعمل على توفير كافة السلع الغذائية في فترة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.