تشييع جثمان “فاطمة النجدي” من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر

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وأعلنت وسائل الإعلام صباح اليوم الموافق الخميس الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري عن وفاة الإعلامية فاطمة النجدي التي كانت تقدم برنامج “صباح أون” بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتم تشيع الجثمان من مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر بعد صلاة العصر.

أدي كل من الإعلامي محمد الغيطي والإعلامي وائل الإبراشي صلاة الجنازة على الإعلامية الراحلة فاطمة النجدي في مسجد الحصري في 6 أكتوبر، بحضور عدد هائل من الإعلاميين والعاملين في ماسبيرو والفضائيات الخاصة.

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صرح الإعلامي وائل الإبراشي أن الإعلامية الراحلة فاطمة النجدي كانت تعد أخت في المهنة، كما أعرب عن خسارته على المستوى الإعلامي والشخصي ومتمنيا لأهلها الصبر والسلوان في مصابهم.

وأعرب الإعلامي محمد الغيطي عن حزنه وألمه الشديد على فراق الإعلامية الراحلة فاطمة النجدي حيث أعلن أنها كانت مثال يحتذى به في المجال المهني والمجال الشخصي، وأعلن أن فاطمة النجدي كانت تعاني في رحلة مرضية مع السرطان استمرت مدته أكثر من عامين وكانت تعاني من الألم الشديدة داعيا لها بالرحمة والصبر لأهلها.

والجدير بالذكر أن فاطمة النجدي كانت من الإعلاميين الهامين جداَّ في قناة “ON TV”، وعملت فاطمة النجدي في التليفزيون المصري كمقدمة لنشرات الأخبار والنشرات الجوية، ثم قامت بتقديم فقرات في برنامج “صباح الخير يا مصر”

وانتقلت فاطمة النجدي بعد ذلك للعمل في التليفزيون دولة الكويت، ولتعود بعد رحلة عملها في الإعلام الكويتي إلى جمهورية مصر العربية لتعمل في قناة “الساعة الفضائية الليبية” ثم انتقلت للعمل في قناة “مودرن تي في” ثم عملت في قناة ” أون تي في” الفضائية لتقدم برنامج “صباح ON”، وبعدها حصلت على إجازة كبيرة من شهر يناير بسبب صراعها مع مرض السرطان الذي كانت تعاني منه منذ أكثر من عامين، ولم تعد إلى العمل مرة أخرى.

وشهد جنازة الإعلامية الراحلة حضور لفيف من العاملين في ماسبيرو، والعاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي، والقنوات الفضائية ومنهم الإعلامي محمد الغيطي والإعلامي وائل الإبراشي، بالإضافة إلى عدد كبير من الأصدقاء والأهل، وانهار شقيقها ونجل الراحلة في البكاء حزناً على فراقها.