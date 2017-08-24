“مستشفى الهلال” تنقل 20 حالة إلى مستشفيات أخرى بسبب حريق كهربائي

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تعرضت اليوم الخميس مستشفى الهلال للتأمين الصحي الواقعة في محافظة سوهاج إلى حدوث حريق في كابل الكهرباء الرئيسي في المستشفى مما أدى إلى توقف وانقطاع التيار الكهربائي عن كافة الأقسام الطبية في المستشفى.

صرحت الدكتورة رفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أنه تم نقل عشرين حالة من مستشفى الهلال للتأمين الصحي الواقعة في محافظة سوهاج ليتم نقلها إلى مستشفيات أخرى بسبب حدوث حريق في كابل الكهرباء الرئيسي في المستشفى.

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أضافت الدكتورة رفيدة سلطان أن الحالات التي تم نقلها كانت حالات من الأطفال المبتسرين الموضوعين في حضانات وحالات من قسم العناية المركزية ليتم استكمال متابعة حالتهم الصحية في مستشفى أخرى.

أشارت الدكتورة رفيدة سلطان أن حريق كابل الكهرباء في مستشفى الهلال للتأمين الصحي الواقعة في محافظة سوهاج حدث الحريق في الكابل الرئيسي للكهرباء الذي يغذي المستشفى بالكامل على طول مائتين متر مما أدى إلى حدوث انقطاع الكهرباء في كامل المستشفى.

صرحت الدكتورة رفيدة سلطان أنه بعد حدوث الحريق في كابل الكهرباء استعانت المستشفى بمولدات الكهرباء الديزل ليتم تشغيل أهم قسمين في المستشفى وهما قسم الحضانات التي تضم الأطفال المبتسرين وقسم العناية المركزة.

أشارت الدكتورة رفيدة سلطان أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي تحتوي على سبعة عشر سرير في قسم العناية المركزية، واثنى عشر حضانة حالة من الأطفال المبتسرين، وأضاف أيضا أن الحالات الفعلية الموجودة في العناية المركزية هي إحدى عشر حالة، وتسع حالات في حضانات المستشفى.

وأوضح الدكتورة رفيدة سلطان أن حالات العناية المركزة الإحدى عشر تم نقلهم من مستشفى الهلال للتأمين الصحي إلى مستشفيات سوهاج العام، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى أخميم المركزي، وتم نقل الأطفال المبتسرين التسع إلى نفس المستشفيات سالفة الذكر.

وأعرب الدكتورة رفيدة سلطان أن جميع الحالات بخير وبحالة جيدة، وأضاف أن توقف العمل في مستشفى الهلال للتأمين الصحي حالة مؤقتة لحين إصلاح العطل وقيام شركة الكهرباء بإصلاح وتغيير كابل الكهرباء التالف حيث يستغرق عمله حوالي ثلاث ساعات، ليتم بعد ذلك استئناف العمل في مستشفى الهلال للتأمين الصحي بكامل طاقمه الطبي بكافة أقسامه العلاجية ليقدم الخدمات الصحية للمواطنين.