“السيسي” يجتمع مع الوزراء لمناقشة تطوير مناهج التعليم ومكافحة الإرهاب

Advertisements

اجتمع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم مع كل من وزير التربية والتعليم، وزير العدل، ووزير الاتصالات، ووزير التعليم العالي، ووزير الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن اجتماع رئيس الجمهورية مع الوزراء تم خلاله مناقشة دور الأجهزة التنفيذية في الدولة المصرية لدعم ومساعدة المجلس القومي لمواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وقام كل من الوزراء باستعراض مجهودات وزرائهم في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب والعمل على القضاء عليه ومكافحته.

Advertisements

وأضاف السفير علاء يوسف أن الاجتماع تضمن أيضا مناقشة تطوير المقررات الدراسية والمناهج التعليمية، والعمل على تصفية وتنقية الكتب المدرسية من الأفكار والمفاهيم والمصطلحات الغير صحيحة، بالإضافة إلى العمل على تكثيف برامج التدريب لكل من الواعظين والأئمة ليتم نشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة السمحة والعمل على التصدي لأي فكر متطرف، ونشر كافة القيم الإيجابية التي نادى بها الدين الإسلامي لعمل على رفعة ورقي المجتمعات الإنسانية وخصوصا نشر تعاليم الدين الإسلامي بين فئة الشباب المصري والعمل على نبذ كافة أشكال العنف، والعمل على ترسيخ وتقوية مفاهيم المواطنة وإعلاء مصلحة الوطن ومبادئ التسامح والعدالة وتقبل الآخرين.

أوضح السفير علاء يوسف أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود المبذولة دوليا على الصعيد الدولي والصعيد العربي والتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف في كافة دول العالم.

كما أضاف السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي استعراض كافة الخطوات التي تنتهجها الهيئات التشريعية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

أشار السفير علاء يوسف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر الحكومة بإعداد تقرير عن كل الجهود المبذولة في إطار عمل الحكومة لمكافحة التطرف الفكري والإرهاب، مع مراجعة كافة الدراسات والتقارير التي أعدتها الوزراء من قبل في هذا الصدد ليتم عرضها على المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف لتعتمد عليها في إعداد خطتها الهادف إلى مكافحة التطرف الفكري والإرهاب بكافة أشكاله داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.