الرئيس السيسي يبحث دور الأجهزة التنفيذية في العمل على دعم المجلس القومي لمواجهة الإرهاب

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع اليوم الموافق الرابع والعشرون من أغسطس وقد حضر الاجتماع كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الخارجية ووزيرة التضامن الاجتماعي وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة ووزير العدل ووزير الاتصالات ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم.

وقد قام بالحضور عدد من الشخصيات العامة وهم أعضاء في المجلس القومي لمكافحىة الإرهاب، منهم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة السابق، بجانب الدكتور على جمعة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، بالإضافة إلى الشاعر فاروق جويدة .

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حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أنه قد تناول الاجتماع دور الأجهزة التنفيذية المتواجدة في الدولة بالدور التي تقوم به في دعم المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، وما تقوم بتقديمه من أجل المساهمة في تحقيق أهداف المجلس، وقام كل وزير بالقيام بعرض تفصيلي للجهود التي تقوم ببذلها كل وزارة على حدة من أجل مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ومن هذه الجهود هي العمل على تطوير المناهج الدراسية، والعمل على تنقية الكتب من الأفكار و المفاهيم الغير صحيحة في إطار المواجهة الشاملة للأفكار المتطرفة، والعمل على تكثيف البرامج للأئمة للعمل على توعية وتوعظ السليم للقيام بنشر صحيح الدين والوقوف أمام الأفكار المتطرفة، والقيام بنشر القيم الإيجابية السامية التي أمرنا بها الله في المجتمع لتصحيح المفاهيم، خاصة بين الشباب، لنبذ العنف وترسيخ مبدأ المواطنة وتعليم طرق الاعتدال الديني ووجود التسامح بين الأفراد وتقبل الآخرين.

كما قام الاجتماع باستعراض الجهود التي تم بذلها على الصعيد العربي والصعيد الدولي للقيام بالتنسيق بخصوص تحرك المجتمع الدولي للتصدي والتعامل مع تلك الظاهرة، كما تم عرض الخطوات الموضوعة الجارية للعمل على التطوير الإطار التشريعي اللازم للتصدي ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله والتطرف الفكري.

ومن جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من الحكومة القيام بتقرير حول كافة الجهود التي تم بذلها حتى الوقت الحاضر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مع المراجعة للدراسات التي قد سبق من قبل إعدادها من قبل الوزارات المختلفة، وذلك لتمهيد للقيام بعرض تلك الجهود والدراسات على المجلس القومي ليتم البناء على أساسها إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتصدي للإرهاب والتطرف في الداخل والخارج.