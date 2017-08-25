أخبار الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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خرجت تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة علي أغلب محافظات مصر أنه من المتوقع أن يسود خلال اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة وذلك علي كلاً من السواحل الشمالية ويمتد حتى يصل إلى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ثم يتغير ويصبح حار على محافظات شمال الصعيد ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار كما يتوقع أن تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف مع بداية ساعات الليل.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية الصباحية وذلك بسبب الشبورة المائية الخفيفة التي من المتوقع أن تجتاح ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق وذلك من شمال البلاد كما ورد أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية.

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كما جاء في بيان الأرصاد الجوية أنه سوف تظهر على كلاً من حلايب وشلاتين وسوف يصاحبها ايضًا سقوط أمطار خفيفة فى بعض الأحيان وعن حركة الرياح المتوقعة أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط على كلاً من جنوب سيناء، كما ورد أنها سوف تنشط على كلاً من البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد أشار الأرصاد الجوية في بيانها أنها سوف تكون معتدلة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف المتر إلى مترين وعن حركة الرياح فإنه سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم مابين مترين الى مترين ونصف المتر وعن حركة الرياح فإنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم الجمعة على محافظات مصر كانت كالتالي:

القاهرة 25 35

بورسعيد 25 32

الإسكندرية 26 31

مطروح 23 30

دمياط 25 32

الفيوم 24 35

رأس سدر 24 38

بلطيم 26 32

العريش 24 32

نخل 23 34

مرسى علم 30 36

الغردقة 28 39

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 36

كاترين 21 32

الطور 26 33

شرم الشيخ 29 39

رفح 23 32

سيوة 25 35

طابا 25 36

المنيا 23 35

أبوسمبل 29 43

سوهاج 26 38

الأقصر 27 42

وسط الدلتا 26 35

أسيوط 25 38

أسوان 29 44

الوادى الجديد 28 39

قنا 27 42

شلاتين 28 40

حلايب 30 37

نويبع 28 38

السلوم 22 29.