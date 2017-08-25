الكهرباء تعلن عن موعد الزيادة الجديدة علي الفواتير الشهرية

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جاءت تصريحات السيد الدكتور أيمن حمزة والذي يعمل في منصب المتحدث الرسمي في الفترة الحالية بأسم وزارة الكهرباء، أنه قد أكد أثناء مداخلته الهاتفية التي قد أجراها مع البرنامج التليفزيوني “أسواق واعمال” والذي قد تم إذاعته على القناة التلفزيونية “أون لاين”، أنه بالنسبة إلى وزارة الكهرباء لا تستهدف فى الفترة الحالية عملية رفع تكلفة الكهرباء أو لم تقرر زيادة أسعار فواتير الكهرباء الشهرية المقررة علي السادة المواطنين بالمحافظات المصرية.

كما ورد أن المتحدث الرسمي حاليًا باسم وزارة الكهرباء والطاقة قد ذكر فى طيات حديثه بأن الوزارة مضطرة أن تتخذ قرارها بشأن رفع أسعار الكهرباء علي الفواتير لأن ذلك يأتي في مصلحة المواطنين، ويترتب عليه عدم تكرار عملية انقطاع التيار الكهربائي والتي كانت تحدث متكررة خاصة في أيام الصيف الحارة وكان يترتب عليها تشكيل ضغط كبير بسبب زيادة استخدام المواطنين للأجهزة ويتم تحميل هذا الضغط على محطات توليد الكهرباء، وكل هذا يتم بسبب زيادة استهلاك المواطنين لسلعة كهرباء بشكل زائد والذي يتمثل في استخدامهم لأجهزة التكييف.

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وأضاف المتحدث الرسمي والذي يتبع وزارة الكهرباء وينوب عنها فى الحوارات الصحفية أنه لا زيادة جديدة سوف يتم تسجيلها مرة أخرى علي الفواتير في أسعار الكهرباء فى العام الجاري ولكن الزيادة الجديدة من المقرر أن يتم إضافته علي الفواتير الشهرية فى العام المقبل وأنه سوف يتم هذا وفقًا إلى الخطة المقررة من أجل رفع الدعم في هذه الفترة عن الكهرباء والتي قد تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء المصري.

جدير بالذكر أنه قد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء فى حواره الإعلامي أنه لولا هذه الزيادة الأخيرة والتي تم فرضها في أسعار الكهرباء، لكان المواطنون مازالوا يعانون من انقطاعات متكررة في فصل الصيف ومن ضعف التيار الكهربائي فى مصر وخاصة من الإنقطاع في أوقات الذروة، وأنه بالنسبة إلى التحريك الأخير الذي قد جاء في أسعار الكهرباء قد ورد أنه قد جاء فى صالح الفئات التي يتم احتسابها محدودي الدخل كما أنه قد تم على حساب الشرائح الأخرى والتي تعد طبقًا للإحصائيات كثيفة الاستخدام للكهرباء خلال اليوم.