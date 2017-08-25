“الإحصاء” يشير إلى ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 15% في يونيو 2017

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أوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرة المعلومات التي يصدرها الجهاز بصفة شهرية لرصد كافة الظواهر والمؤشرات في المجتمع المصري، وأصدر الجهاز هذه النشرة في شهر أغسطس الحالي 2017 ليشير إلى ارتفاع نسبة الزواج والطلاق خلال شهر يونيو الماضي 2017.

أظهرت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنه نسبة معدلات الطلاق في شهر يونيو السابق 2017 ارتفعت بشكل ملحوظ وسجلت نسبة مئوية تقدر بحوالي 15 في المئة، وإذا ما تم مقارنة هذا النسبة بنفس شهر يونيو في عام 2016، حيث سجلت نسبة الطلاق لعام 2017 لشهر يونيو حوالي إحدى عشر ألف وخمسمائة حالة طلاق، في مقابل تسجيل عشرة آلاف حالة في شهر يونيو لعام 2016.

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وبالنسبة لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن معدلات الزواج سجلت ارتفاع سجل نسبة 8,1% في شهر يونيو لعام 2017، إذا ما تم مقارنتها بشهر يونيو لعام 2016، حيث سجلت عقود الزواج في شهر يونيو لعام 2017 خمسة وأربعين ألف وخمسمائة عقد زواج، في مقابل اثنين وأربعين ألف ومائة عقد زواج في شهر يونيو من عام 2016.

والجدير بالذكر أن النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي نشرة شهرية إحصائية تصدر عن الجهاز لتضم العديد من المؤشرات المالية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها لترصد كافة المعلومات والبيانات والأرقام حول هذه المؤشرات والظواهر الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن ظاهرة الطلاق الشفهي، والطلاق المبكر تفشت في المجتمع المصري بسبب غياب دور الدين، وانهيار القيم الأخلاقية والاجتماعية، والظروف الاقتصادية الصعبة في المجتمع المصري، شكلت ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع المصري قلق بالنسبة للقيادة السياسية حيث تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يناير الماضي 2017 حيث أظهرت نسبة الطلاق في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نسبة الطلاق وصلت إلى 40% عن شهر يناير مقارنة بحالات الزواج التي حدثت في الخمس سنوات السابقة، كما قام مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء أن جمهورية مصر العربية احتلت المرتبة الأولى على مستوى دول العالم في حالات الطلاق حيث ارتفع معدل حالات الطلاق من نسبة 7% إلى نسبة 40% خلال الخمس سنوات السابقة.