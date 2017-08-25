المتحدث العسكري يكشف عن تفاصيل أحدث حملات الجيش الثاني بشمال سيناء

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قام العقيد تامر الرفاعي، والذي يشغل منصب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة بالكشف عن أحدث عمليات القوات الأمنية في منطقة شمال سيناء وقد ورد أن المتحدث العسكري قد قام بالإعلان عن نجاح قوات إنفاذ القانون في آخر عملياتهم ومداهمتهم العسكرية والتي تتبع صفوف الجيش الثاني الميداني في القضاء مؤخرًا على عدد 6 تكفيريين من ضمن العناصر شديدة الخطورة بالإضافة إلى إصابة عدد 4 أفراد آخرين موجودين في شمال سيناء.

وأضاف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية والتي توجد على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه قد قامت القوات العسكرية خلال أخر مداهمة لها من التمكن أيضًا من تدمير عدد من الأماكن الرئيسية التي تتبع العناصر الإرهابية في سيناء حيث ورد أنه قد تم تدمير عدد 3 مخازن وكان من ضمنها العبوات الناسفة.

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وأنه قد عثر بداخل هذه العبوات على أكثر من 350 عبوة ناسفة، كما جاء في بيان المتحدث العسكري أنه قد تم اكتشاف وتدمير عدد 12 وكرا تابعين إلى العناصر التكفيرية، بالإضافة إلى وجود عدد 7 عربات متعددة الأنواع، كما ورد أنه قد اكتشف القوات في محيط المنطقة عدد 13 دراجة نارية.

ورد أن عناصر القوات المسلحة قد اكتشفوا خلال هذه الحملة جسم نفق مبطن بالخشب وقد كان العناصر التكفيرية قد قامت ببنائه على الشريط الحدودي الموجود في منطقة شمال سيناء.

وأكد المتحدث الرسمي في بيانه أنه بالنسبة إلى قوات إنفاذ القانون والتي تتبع إلى الجيش الثاني الميداني قد تمكنت من استمرارها في أداء جهودها من أجل تطهير باقى البؤر الإرهابية الموجودة في سيناء لكي تقتص من الأعداء ودحر الإرهاب بوجه عام من أحد أهم المناطق الهامة الموجودة في شمال سيناء.