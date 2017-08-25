وزارة الاسكان:بدء حجز وحدات “شقق وفيلات” العاصمة الادارية الجديد بعد عيد الاضحى

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قال الدكتور “مصطفى مدبولي”، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه قد تم البدء فى حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة “شقق وفيلات” بعد عيد الأضحى المبارك، وأشار إلى أن الحي السكني الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية ومن المقرر أن يتم طرحها على عدة مراحل .

وصرح الوزير خلال جولته التفقدية لحجم التشطيبات النهائية بالوحدات السكنية بان الوزارة بدأت الحملة الإعلانية لتسويق وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، وكما هو واضح فقد بدأت أعمال تنسيق الموقع من حيث “الزراعة، والتشجير، والرصف، وتركيب أعمدة الإنارة”، وتمت مراجعة التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وقبل نهاية هذا العام سيكون قد تم الانتهاء من تشطيب جزء كبير من الوحدات داخليًا وخارجيًا.

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وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم البدء قريبًا، وطبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ وحدات سكنية للعاملين بالوزارات الحكومية التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح أن الوحدات ستكون بمساحات مختلفة حتى تناسب كل شرائح الدخل للعاملين بالحكومة، وسيتم العمل على إيجاد تيسيرات في السداد.

وقال الوزير أنه ولأول مرة، ستكون هناك لوحة في كل وحدة سكنية بها جميع الاستخدامات الذكية سواء خدمات الإنترنت أو الدش المركزي وخلافه، مشيرًا إلى أن تشطيب الوحدات السكنية يتم على أعلى المستويات وهناك متابعة مستمرة.

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وتابع “مدبولى: هناك تخطيط جاهز للخدمات المختلفة بالحي السكني الأول، وسيتم البدء في تنفيذها بشكل فورى ، حيث ستضم عددًا من المدارس بها مدرسة النيل، وهايبر ماركت، ومركز للشباب على أعلى مستوى يضاهي مركز شباب الجزيرة، ومكاتب للبريد، وقسم شرطة وخلافه.

وتنفذ الوزارة عددا من المشروعات العمرانية والسكنية فى عدد مختلف من المحافظات للتخلص من أزمة العشوائيات، وهو ما تهدف من خلاله الوزارة لتحسين صورة الدولة والقضاء على العشوائيات .