القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين.. تعرف على التخصصات المطلوبة ومواعيد سحب الملفات

Advertisements

صدق القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحي اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس على قبول على دفعة جديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة للعام الميلادي الحالي 2017، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التقديم للمتطوعين ابتداء من يوم غد السبت الموافق السادس والعشرون من الشهر الجاري، على أن تكون عملية قبول المتطوعين المتقدمين وفقا لمجموعة من الاعتبارات والأسس والمعايير الهامة التي وضعتها هيئة التنظيم والإدارة سواء فيما يتعلق باللياقة البدنية أو الثقافية أو النفسية أو غيرها والتي على أساسها سيتم الاختيار من بين المتطوعين المتقدمين للهيئة، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على كافة التفاصيل الخاصة والشروط المطلوبة للالتحاق بالقوات المسلحة والموعد الخاص بسحب الملفات، وإليكم التفاصيل.

بالنسبة للمؤهلات المطلوبة للتطوع في القوات المسلحة، فقد أكد مدير إدارة التجنيد خلال تصريحات صحفية له اليوم أنه قد تم تحديد الفئات المطلوبة للانضمام لصفوف القوات المسلحة، والتي يمكن ذكرها في مجموعة من النقاط التالية:

Advertisements

الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها بما لا يقل عن 60% كحد ادنى.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية بما لا يقل عن 60% كحد ادنى.

دبلوم صنايع كول بما لا يقل عن 60% كحد ادنى.

دبلوم التلمذة الصناعية نظام الثلاثة سنوات كافة التخصصات بما لا يقل عن 60% كحد أدنى.

وفيما يتعلق بمزايا التطوع في القوات المسلحة، فقد أكد مدير إدارة التجنيد، على أن الانضمام لصفوف القوات المسلحة يتضمن الكثير من المزايا التي سوف يتم توفيرها للمتقدمين والتي يأتي في مقدمتها الحصول على الترقيات بصورة تدريجية بناء على التعليمات المقررة من الهيئة العامة للقوات المسلحة، هذا إلى جانب إمكانية الحصول على العلاج المجاني بالكامل لهم و لذويهم وأسرهم في مختلف المستشفيات العسكرية التابعة للقوات المسلحة.

ومن ضمن المزايا التي يوفرها التطوع في الجيش أيضا، إمكانية الحصول على كافة المستلزمات والسلع المختلفة التي يحتاجها المتطوعين وذلك من خلال توفيرها من خلال جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، فضلا عن إمكانية اشتراكهم بالنوادي التابعة للقوات المسلحة ونوادي ضباط الصف هم وأسرهم أيضا، أما الميزة الأهم والأبرز للتطوع في القوات المسلحة فتتمثل في تقديم قروض ميسرة لهم وبحسب إمكاناتهم.