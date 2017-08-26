أخبار الطقس اليوم السبت.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم المتوقعة أنه سوف يسود علي أغلب أنحاء البلاد خلال اليوم السبت الموافق 26/8/2017 طقس مائل للحرارة وذلك على السواحل الشمالية حيث جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود طقس حار على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة وتمتد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد، كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على مناطق جنوب الصعيد ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل حالة الرؤية بسبب الشبورة المائية الخفيفة وذلك في ساعات الصباح الباكر كما يتوقع أن يسود على بعض المناطق ايضًا من شمال البلاد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية بالإضافة إلى منطقتي حلايب وشلاتين، كما يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط أمطار بحيث تكون كما ورد في بيان هيئة الأرصاد أنها سوف تكون خفيفة وعن حركة الرياح المتوقعة جاء أنه سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط على كلاً من منطقة جنوب سيناء، كما جاء أنه من المحتمل أن تنشط حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

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وقد جاء في تصريحات خبراء الأرصاد أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط المتوقعة فهي سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم وتكون ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح السطحية جاء أنها سوف تكون شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر قد أشار الخبراء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح فيتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الرسمي أنه بخصوص درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم السبت على محافظات مصر فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 25 36

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

رفح 22 33

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الطور 26 34

مرسى علم 28 37

كاترين 22 33

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 30

سيوة 24 35

شرم الشيخ 30 39

طابا 26 37

العريش 23 34

نخل 22 35

أسيوط 24 37

الفيوم 24 37

رأس سدر 25 37

أبوسمبل 29 42

المنيا 23 37

قنا 27 42

الغردقة 29 38

وسط الدلتا 25 36

نويبع 29 37

حلايب 30 36

سوهاج 26 39

الأقصر 28 43

أسوان 29 44

شلاتين 28 38

الوادى الجديد 27 40

السلوم 23 31