قطارات جديدة في مصر وسعر التذكرة بـ 400 جنيه

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قامت الشركة الوطنية المتخصصة في إدارة عربات النوم بالإضافة إلى الخدمات الفندقية بالإعلان مؤخرًا عن بدء تشغيل عدد من العربات الجديدة المكيفة في بعض القطارات ويطلق عليها مسمى “TOP VIP” وذلك بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة المعتادة الخاصة بقطارات النوم، كما ورد أن العربات الجديدة سوف تمتاز بوجود بشاشات LCD وذلك بالنسبة إلى كل كرسي فيها حتى تتمكن الشركة من تقديم خدمة جديدة مميزة لكافة السادة المسافرين علي متن هذه العربات من الركاب المصريين وغيرهم من الركاب الأجانب داخل قطارات النوم، وقد خرجت هذه التصريحات طبقًا لما جاء في تصريحات اللواء “محمد نصر الله”، والذي يشغل منصب رئيس الشركة الوطنية.

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ورد أنه بالنسبة إلى العربات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية قد بلغ عددها الفعلى حتى الآن إلى 212 عربة مكيفة، وقد أكدت الشركة علي أنه سوف تكون كافة العربات الجديدة مزودة بمقاعد خاصة بالجلوس، وأنه سوف يتم توريد هذه العربات رسميًا إلى الشركة الوطنية وذلك بالتعاون مع مصنع سيماف والذي يتبع في مجمله الهيئة العربية للتصنيع.

وقد جاء في أحدث تصريحات رئيس الشركة الوطنية الخاصة في الفترة الحالية بعملية إدارة عربات النوم “محمد نصر الله” أنه بالنسبة إلى هذه المقاعد سوف تمتاز ايضًا بشاشة عرض مثبت للركاب بشكل أمامي كما ورد أن الشركة سوف تقوم رسميًا بالدفع بعدد خمس عربات بشكل ثابت وذلك في كل قطار وأن عدد هذه القطارات التي سوف يتم تزويد بها العربات الجديدة قد بلغ 4 قطارات حتي الآن وسوف تكون رحلاتها بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية حتى أسوان.

وعن سعر التذكرة المقررة لهذه القطارات الجديدة والتي سوف تقدم خدمات مميزة فيها ورد أن هيئة السكك الحديدية سوف تقدم الخدمة بأسعار مختلفة بين المصريين وغيرهم، حيث أكدت مصادر بالهيئة أن سعر التذكرة بالنسبة إلى السادة المصريين سوف يكون حاليًا بمبلغ 400 جنيه، أما بالنسبة إلى السادة الركاب من غير المصريين أو الأجانب فمن المتوقع أن تكون بـ 40 دولار كما أنها سوف تكون شاملة لوجبة عشاء بالإضافة إلى وجبة إفطار.