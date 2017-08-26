رئيس البعثة الطبية يكشف سبب وفاة الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة

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أكد رئيس البعثة الطبية للحجاج المصريين خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق السادس والعشرون من شهر أغسطس الجاري، أن البعثة الطبية تضم 360 شخصا ما بين أطباء في كافة التخصصات المختلفة والصيادلة والممرضين والمسعفين وغيرهم بهدف تقديم الإسعافات الأولية للحجاج في الأراضي المقدسة.

وأشار أن العيادات الطبية تعمل على مدار الأربع وعشرون ساعة دون توقف، وتقوم بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم لحجاج بيت الله الحرام بشكل مجاني، لافتا على وجود ربطا مع وزارة الصحة السعودية بالمستشفيات الموجودة بمدينة مكة المكرمة والمحيطة بها وذلك في إطار متابعة الحجاج المصريين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم، كما اكد أيضا على وجود ربطا بين كافة البعثات المصرية سواء من حجاج القرعة أو الجمعيات أو السياحة لمتابعة ضيوف الرحمن بشكل دائم ومستمر.

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وأضاف رئيس البعثة الطبية، أنه حتى هذه اللحظة يوجد ما يقرب من 43 مريضا، لافتا على خروج سبعة عشر مريضا ليكون العدد المتبقي بذلك ستة وعشرون مريضا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، ومن بين هؤلاء المرضى يوجد ثلاثة وعشرون مريض غسيل كلوى، فضلا عن حالتين أورام، وغيرها من الحالات الأخرى، مشيرا في الوقت ذاته أن وزارة الصحة السعودية هي التي تتولى مهمة متابعة الحجاج في منى وعرفات ومزدلفة.

وعن حالات الوفيات بين الحجاج المصريين، أكد رئيس البعثة الطبية أن حالات الوفاة سجلت حتى هذه اللحظة تسعة حالات وفاة بعد وفاة حالتين بالأمس الجمعة الموافق الخامس والعشرون من شهر أغسطس الجاري، لافتا إلى أن هذه الحالات التسعة تتراوح الأعمار الخاصة بهم من خمسة وتسعون إلى ثمانون عاما، وعن سبب الوفاة، أشار أن أغلب هذه الحالات قد توفت نتيجة حدوث توقف في عضلات القلب.

وأوضح أن البعثة الطبية تقوم بمتابعة كافة الحالات الحرجة في المستشفيات السعودية وفى الغرف، مؤكدا على وجود فريق متابعة يعمل على مدار اليوم كاملا من خلال مجموعة من العيادات الطبية والبالغ عددها 36 عيادة بفنادق البعثات المصرية من خلال مكينة الحجاج في البعثات المصرية.

كانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانا رسميا بالأمس الجمعة تكشف من خلاله عن ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى تسعة وفيات.