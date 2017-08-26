لأول مرة مصر تمتلك مقر قنصليتها في نيويورك بعد 52 عام إيجار

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أكد قنصل مصر العام في نيويورك السفير أحمد فاروق خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق 26 أغسطس، إن مصر تسلمت المبنى الجديد الخاص بالقنصلية والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا في الوقت ذاته أن هذه تعد المرة الأولى التي تمتلك فيها الدولة المصرية مقر قنصليتها في نيويورك بعد إيجار دام أكثر من 52 عاما.

وأضاف، أن هذا المقر الجديد يتضمن أحدث الأجهزة الموجودة في قنصليات اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المتقدمة الأخرى، هذا إلى جانب وجود جهاز إلكتروني يقوم بتحديد الإجراءات المطلوبة ويضع أرقاما للموظفين وذلك بهدف إنهاء الإجراءات بشكل أكثر سرعة ودقة، وأكد أن الجالية المصرية تعد هي السر الحقيقي لنجاح القنصلية المصرية، نظرا لتقلدها منصب قنصل مصر العام في نيويورك في العام الميلادي 2012، وقت الأزمة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي أرادت اختطاف مصر وقيادتها إلى مصير مجهول وطريق مظلم، ولكنها لم تفلح في القيام بذلك بعد نجاح ثورة الشعب المصري العظيم ضدها داخليا وخارجيا.

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كما عبر عن الدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية بعد ثورة الثلاثون من يونيو التي واجهت حملات شرسة على الدولة المصرية، لافتا على وجود بعض المنظمات التي رفضت التعامل مع النظام الجديد، والبعض الأخر قام بإلغاء عضوية مصر بها، وبالرغم من ذلك نجحت الدبلوماسية المصرية في أقل من عام واحد في نقل صورة الأحداث الحقيقية التي شهدتها مصر.

وأشار قنصل مصر العام، أن الجالية المصرية كانت السبب الأساسي أيضا وراء نجاح الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية، لافتا على انه قد أقبل قطاع كبير من المواطنين على قنصلية نيويورك للأداء بأصواتهم في هذه الانتخابات وقد وصل العدد وقتها إلى 12800 مواطن مصري، وسط احتفالية كبيرة بمصر والمصريين، جاء هذه التصريحات التي أدلى بها ذلك خلال حفل تكريمه من الهيئة القبطية الأمريكية.

من جانبه أكد رئيس الهيئة القبطية الأمريكية أن حفل التكريم اليوم جاء لتكريم هذه الشخصية المصرية العظيمة والتي أعطت لمصر ولأبناء الشعب المصري الكثير من خلال عمله بقنصلية مصر في نيويورك.