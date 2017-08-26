وزارة التضامن الاجتماعي: صرف معاشات سبتمبر بعد إجازة عيد الأضحى

Advertisements

تم تداول بعض الأخبار التي تفيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2017 مبكرا هذا الشهر، وردا على هذه الأخبار المتداولة نفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى صحة هذه الأخبار، حيث أكدت خلال تصريحات صحفية لها اليوم السبت الموافق السادس والعشرون من شهر أغسطس الجاري، أن المعاشات سوف يتم صرفها في موعدها المقرر كل شهر، نظرا لوجود أسباب فنية وتقنية تعيق الوزارة من عملية صرف هذه المعاشات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزيرة، أن النظام الإلكتروني لصرف المعاشات لا يسمح بالصرف أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، نظرا لأن معاشات شهر أغسطس الجاري قد تم صرفها فعليا في الأول من هذا الشهر، لذا يتعذر الصرف مرتين خلال الشهر الواحد، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك ما يقرب من تسعة ملايين و 400 ألف صاحب معاش وبقيمة تتعدى 11 مليار جنيه مصري شهريا.

Advertisements

وأضافت، أنه مع قدوم الموعد الخاص بصرف المعاشات المقررة لشهر سبتمبر المقبل للعام الميلادي الحالي 2017، سوف يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة بهدف التسهيل على جميع مستحقي المعاشات بالشكل الذي يضمن في النهاية حصولهم على المستحقات المالية الخاصة، الجدير بالذكر، أن صرف المعاشات بالنسبة لكلا من القطاعين العام والخاص من المقرر أن يكون على جزأين، الأول في بداية شهر سبتمبر المقبل والآخر في اليوم الخامس من الشهر ذاته.

من جانبه أكد رئيس صندوق التأمينات العام والخاص، انه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل على النحو التالي:

يبدأ صرف المعاشات من الصرافات الألية الخاصة بمنظومة صرف المعاشات ابتداء من اليوم الأول من شهر سبتمبر القادم 2017.

يبدأ صرف المعاشات من منافذ صرف الهيئة والبريد، ابتداء من اليوم الخامس من شهر سبتمبر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

يبدأ صرف المعاشات من الحسابات الجارية للبنوك ابتداء من اليوم العاشر لشهر سبتمبر القادم 2017.

وردا على سؤال حول سبب صرف مرتبات الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة المختلفة قبل العيد دون المعاشات، فقد أكد أن المرتبات سوف يتم صرفها في نهاية الشهر المستحقة عنه، وفى المقابل يتم صرف المعاشات في بداية الشهر المستحقة عنه أي في شهر سبتمبر القادم.