قوات الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق هائل بشبين القناطر

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استمرارا لحوادث الحريق التي تزايدت بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، جاءت حادثة اليوم السبت الموافق 26 أغسطس الجاري، حيث نشب حريق هائل بأحد مخازن الكرتون بقرية ألشغاره التابعة لشبين القناطر محافظة القليوبية، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على هذا الحريق الهائل دون وقوع أي خسائر بشرية أو وجود أي إصابات.

كان رئيس مدينة شبين القناطر قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل في أحد مخازن الكرتون بمنطقة الشاغرة بمدينة شبين القناطر، وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مقر الواقعة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق الأخري المجاورة ويتسبب في حدوث خسائر في الأرواح البشرية أو تلف في المباني وما شابه ذلك، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيها للوقوف على الأسباب المؤدية إليها.

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وقد تبين من المعاينة الأولية التي قام بها رجال المباحث لهذه الواقعة، أن الحريق نشب بمخزن للكرتون بقرية ألشغاره بمدينة شبين القناطر، وهذا المخزن تعود ملكيته للمواطن حسين ربيع حسان، وهذا الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي وقد تبين أيضا أن هذا المصنع غير مرخص، وقد تسببت النيران في إتلاف كافة المحتويات الموجودة به بالكامل، وجارى رصد التلفيات الناجمة عن هذا الحادث .

على الجانب الآخر، وفي واقعة مماثلة للواقعة السابقة، تم السيطرة على حريق هائل كان قد نشب في إحدى محطات البنزين الموجودة في مدينة قها، حيث تلقى مدير امن القليوبية إخطارا يفيد بوقوع حريق داخل محطة بنزين بقها، وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مقر الحادثة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والبالغ عددها ستة سيارات للسيطرة على الحريق، وبالفعل تم إخماده دون خسائر أو وقوع أي إصابات أو خسائر بالأرواح، وقد أدي هذا الحريق إلى تفحم المحطة بالكامل.

وقد تبين من المعاينة تفحم المحطة بالكامل وإصابة بعض الأهالي المتواجدين بالقرب من هذه المنطقة باختناقات نتيجة الدخان الكثيف، وقد تم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق في هذه الواقعة للوقوف على الأسباب المؤدية إليها.