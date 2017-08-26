حماية المستهلك تحذر من وجود أشخاص يدعون أنهم مأموري الضبط القضائي بالجهاز

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قام جهاز حماية المستهلك اليوم السبت الموافق السادس والعشرون من أغسطس لعام 2017، بمناشدة جموع الموردين والتجار بأن يقوموا بالتأكد من الهويات الخاصة بـ مأموري الضبط القضائي وهم تابعون للجهاز في حالة وجودهم داخل المتاجر والمحلات الخاصة بهم، أثناء الإجراءات التي تتم للتفتيش والتي يتم اتخاذها في إطار القانون رقم 67 لسنة 2006 والذي يختص حماية المستهلك.

وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، خلال تصريحاته الصحفية اليوم السبت، أن جهاز حماية المستهلك قد رصد وجود عدد من الأفراد متواجدين بدائرة العامرية، العجمي بمحافظة الإسكندرية، بأنهم يقوموا بانتحال صفة مأموري الضبط القضائي، كما أنهم يركبون سيارة موجود عليها صور لشعار جهاز حماية المستهلك، كما أنهم يقومون بحمل كارنيهات مزورة باعتبارهم يعملون بجهاز حماية المستهلك، ويقومون بعمليات نصب حيث أنهم يباشرون أعمال التفتيش ومن ثم يساومون أصحاب المحلات على مبالغ مالية كبيرة، مقابل أنهم لم يقوموا بتحرير محاضر لهم.

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كما أضاف عاطف يعقوب أنه تم الاهتمام بالأمر والعمل على متابعته كما تم مخاطبة الجهات الأمنية المختصة بذلك الأمر، للقيام بالإجراءات اللازمة لضبط هؤلاء الأفراد الذين يقومون بأعمال النصب والعمل على تقديمهم للنيابة العامة، لإتخاذ الإجراء القانوني ضد هؤلاء المزورين، لقيامه بانتحال صفة موظفين عموميين في الدولة وأيضا ينتحلون صفة الضبطية القضائية.

وقام بتحذير الموردين والتجار من أن يقعوا في فخ هؤلاء الأشخاص، كما طالبهم بأن يتأكدوا من هويات مأموري الضبط القضائي، ويعملون على الإبلاغ الفوري والإدلاء بأي بيانات تفيد الواقعة أو وجود صور لأي شخص منهم يساوم أصحاب المحلات على الأموال مقابل التغاضي عن تحرير محضر لهم عن طريق الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو ” 19588″ أو أي جهة من الجهات الأمنية المتواجدة في نطاق الدائرة السكنية لهم للعمل على سرعة ضبط هؤلاء المدعين، وأكد أيضا ‘إلى أن أعضاء الجهاز والعاملين به يتمتعون بحسن السمعة اللازمة للالتزام بدورهم الرقابي في متابعة الأسواق.

كما أضاف ان الجهاز يقوم بإعطاء اهتمام كبير بحماية المستهلك من خطر الممارسات الضارة، والتي يمكن أن تلحق الضر بصحة المستهلك والتي تقوم على سياسة ” الوقاية خير من العلاج” بالعمل على وجود إجراءات مسبقة لتوعية وتنبيه المستهلك.