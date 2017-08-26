بالدرجات.. تعرف علي خريطة توزيع أسئلة امتحانات الميد تيرم

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قام السيد الدكتور رضا حجازى، والذي يشغل منصب رئيس قطاع التعليم العام في الفترة الأخيرة بالإعلان عن تفاصيل توزيع درجات الميد تيرم للعام الدراسي الجديد والتي تخص طلاب كلاً من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وقد جاء في هذا الإعلان بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم والذي يعد مسؤول عن التعليم قبل الجامعى.

ورد في تصريحات رئيس قطاع التعليم العام، أنه من المقرر أن يتم وضع الـ 20 درجة كاملة والتي كانت تخص فى الفصل الدراسى الواحد وتحديدًا تلك التي كانت مقررة من أجل امتحانات الميد تيرم للطلاب طبقًا لما ورد في فعاليات الخطة الجديدة التي قد أعلنت عنها الوزارة على امتحان آخر العام، وبالتالي سوف يصبح توزيع درجات الطلاب في تلك المراحل الدراسية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والتي صدرت في بيانها كالتالى:

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سوف يتم وضع 20 درجة لمادة الأنشطة بالإضافة إلى وضع حوالي 10 درجات من أجل التقويم الشفهي كما يتم إضافة عدد 10 درجات أخرى للطلاب من أجل السلوك، وسوف يتم وضع حوالي 60 من أجل امتحانات آخر العام الدراسي، كما جاء أنه سوف يتم تطبيق هذا القرار الجديد بالنسبة لعدد من الصفوف من بداية الصف الرابع حتى الصف السادس الإبتدائي.

أما فيما يخص طلاب المرحلة الإعدادية فقد ورد أنه سوف يتم تخصيص عدد درجات معينة ايضًا حيث تقرر أن يتم إضافة 70 درجة على امتحانات آخر العام كما سيتم حساب عدد 30 درجة أخرى للطلاب على كلاً من أعمال السنة بالإضافة إلى السلوك.

وتأتي هذه التصريحات الخاصة بطلاب المدارس في جميع المحافظات المصرية في إطار رغبة وزارة التربية والتعليم في إتمام عملية التطوير طبقًا للخطة الجديدة الموضوعة من قبل الوزارة لكي يتم التمكن من ربط الطلاب بعدد من الأهداف الأخرى بالإضافة إلى التعليم مثل ضبط السلوك والتعامل من الطالب تجاه مدرسته وزملائه الطلاب ومراعاة الآخرين بالإضافة إلى النشاط الهام والذي يتم إجراؤه في المدرسة وغيرها من الأمور والأهداف التي تسعى وزارة التربية والتعليم من تحقيقها.