أخبار الطقس اليوم الأحد 27/8/2017..  درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر عن خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص أخبار الطقس المتوقعة اليوم الأحد علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية أنه قد جاء أن طقس اليوم من المتوقع أن يكون مائل للحرارة وذلك على كلاً من السواحل الشمالية، كما يتوقع أن يكون الطقس حار على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد، كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة وذلك على كلاً من مناطق جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

جاء أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية الخفيفة والتي تظهر في الأجواء صباحا وذلك على بعض المناطق الموجودة من مدن شمال البلاد ، كما يتوقع طبقًا لما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية بالإضافة إلى كلاً من مناطق حلايب وشلاتين كما يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم مع تقلبات الطقس سقوط أمطار، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية كما يتوقع أن تكون معتدلة كما جاء أنها سوف تنشط حركتها على كلاً من مناطق جنوب سيناء.

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كما جاء في أخبار الطقس اليوم أنه سوف تنشط حركة الموج على سواحل البحر الأحمر بالإضافة إلى مدن خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطراب خلال اليوم، وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فإنه قد ورد أنه سوف يكون معتدل ثم يتغير ويصبح مضطرب كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين إلى مرتين ونصف.

وعن حركة الرياح أشار الأرصاد في بيانها أنها سوف تكون سطحية وذلك على كلاً من البحرين المتوسط وايضًا البحر الأحمر وسوف تكون شمالية غربية، وقد ورد في بيان الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم الأحد على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

القاهرة 26 36

بلطيم 26 32

مطرح 24 30

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 25 31

السلوم 21 30

دمياط 25 32

السويس 25 37

سيوة 22 36

العريش 23 35

رفح 22 34

كارتين 22 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 38

الاسماعيلية 24 37

بوروسعيد 26 32

رأس سدر 25 36

نخل 22 36

مرسى علم 28 37

طابا 27 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

الفيوم 25 37

نويبع 29 37

أبو رماد 28 38

راس حدربة 27 37

أسوان 29 44

أبو سمبل 30 42

قنا 26 42

أسيوط 24 38

سوهاج 25 40

الأقصر 27 43

الوادى الجديد 27 40

شلاتين 28 39

حلايب 30 36.