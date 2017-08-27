أسباب انقطاع التيار الكهربي عن مدينة الإنتاج الإعلامي بحسب تصريحات وزارة الكهرباء

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شهدت مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة والنصف انقطاع في شبكة التيار الكهربي، وقد جاءت تصريحات وزارة الكهرباء من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور ” أيمن حمزة” والذي تحدث خلال تصريحاته عن الأسباب التي قد أدت إلى مواجهة مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر مشكلة انقطاع في شبكة التيار الكهربي مساء أمس في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وأضاف خلال تصريحاته، بأن الانقطاع الذي شهده التيار الكهربي قد جاء نتيجة مواجهة دائرة الكهرباء لدائرة الشيخ زويد بجهد 66 مشكلة عطل مفاجأة، هذا بجانب المشكلة المفاجأة التي قد شهدتها مدينة الإنتاج في 6 أكتوبر والتي تعمل بجهد 66.

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و قد تسبب العطل المفاجئ الذي حل بدائرة الكهرباء في حدوث انسحاب بشكل مفاجئ ولحظي في الجهد عن مدينة الإنتاج الإعلامي، و قد استخدمت وزارة الكهرباء المغذيات الاحتياطية لتغذية المدينة من جديد والتغلب على تلك المشكلة، وكان هذا الإجراء فوري، هذا بجانب قيامها بإجراء تأمين التغذية الكهربية وذلك من خلال كابلات الجهد المتوسط التي تم استخدامها.

كما و قامت الوزارة بتوجيه مجموعة من فرق الصيانة والتي قامت بإجراء إصلاح العطل الذي طرأ على الدوائر المفصلة، وبعدها تمت إعادة التيار الكهربي من جديد إلى المدينة بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن مثل تلك الاعطال الغير متوقعة تواجه جميع دوائر الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتسبب في انقطاع مفاجئ وغير متوقع للتيار الكهربي، وتعمل وزارة الكهرباء بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء خلال التصريحات التي قام بها، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتخلص من مثل تلك الأعطال التي من الممكن أن تواجهها.

كما أن الوزارة تسعى لحل تلك المشكلات التي تتسبب في انقطاع التيار الكهربي بشكل فوري، وتحرص على إعادة التيار الكهربي للعمل من جديد كما وتحاول ضمان عدم تكرار مثل تلك المشكلة من جديد، إلا أن عدم توقع تلك المشكلات هو ما يتسبب في وقوعها من الأصل.

وستقوم وزارة الكهرباء خلال الفترة القادمة وبحسب التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي باحداث مجموعة من أعمال الصيانة والتطوير وذلك لضمان تقديم خدمة أفضل خلال الفترة القادمة.