“شريف أبوالنجا” على الطبيب الراغب بالعمل في 57357 إغلاق عيادته الخارجية

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تميزت مستشفى 57357 بأنها حققت تجربة فريدة وناجحة على الرغم من وجود مراكز عديد لعلاج مرض السرطان في جمهورية مصر العربية وصل عددهم حوالي سبعة عشر مركز طبي، ولكن اختلفت مستشفى 57357 وأكثر تميزاً في علاج السرطان.

أوضح الدكتور مدير مستشفى 75357 الدكتور شريف أبوالنجا أن أسباب نجاح المستشفى وتميزها يرجع إلى الإدارة، والإخلاص لله عز وجل قبل كل شيء، كما تنتهج المستشفى في علاج الحالات المتواجدة في المستشفى خطة عمل مميزة حيث أنها تجذب أكفأ الأطباء الموجودين في جمهورية مصر العربية للعمل بها، وأضاف الدكتور شريف أبو النجا أنه مدير معهد الأورام مما يجعل المستشفى على ارتباط وثيق بمعهد الأورام حيث أشاد بالمستوى التعليمي في معهد الأورام.

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وأعلن الدكتور شريف أبوالنجا أن معظم الأطباء العاملين في مستشفى 57357 من معهد الأورام بالإضافة إلى وجود نخبة مميزة من الأطباء من مختلف أنحاء مصر، وجمعية أصدقاء المعهد القومى للأورام ، وأشار أن المستشفى لم تلتزم أثناء تشكيل الفريق الطبي العامل في المستشفى على أخذ الأطباء من مكان واحد بل حرصت المستشفى على أن يضم فريقها أكفأ وأحسن الأطباء من أحسن الجامعات العاملة في جمهورية مصر العربية.

وأعرب الدكتور شريف أبوالنجا أن هناك طبيب عراقي إنجليزي يتقرب من سن المعاش بدولته، وهو يعمل في أكبر مستشفى في إنجلترا ويريد أن يأتي ويعمل في مستشفى 57357، حيث إننا مستشفى متميز جداَّ، حيث تتميز في وجود عدد كبير من المرضى كما يقوم البحث العلمي بطريقة قوية بالإضافة إلى وجود التعليم والتدريب بطريقة قوية، كما يتميز الأطباء العاملين في المستشفى أنه ليس لديهم عيادات خاصة بهم.

وأضاف الدكتور شريف أبوالنجا أن من شروط الالتحاق للعمل في مستشفى 57357 أن يقوم الطبيب الراغب بالعمل في المستشفى أن يقوم في البداية بإغلاق عيادته الطبية الخاصة، حيث أن المريض يذهب إلى الطبيب في عيادته الخارجية الخاصة به ليدخل إلى المستشفى العامل بها الطبيب ليكون تحت إشرافه الطبي، وهذا غير موجود في مستشفى 57357.

أشار الدكتور شريف أبوالنجا بالنسبة للأجور التي يحصل عليها الأطباء العاملين في المستشفى تم عقد مقارنة بين المدة الزمنية التي تصل إلى الساعة بين الأجر الذي يحصل عليه الطبيب العامل في المستشفى وبين المدرس الجامعي اتضح أن مرتبات الجامعة أكثر بكثير على الرغم من أن الطبيب العامل في المستشفى عليه التواجد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.